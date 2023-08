VETRALLA – Sabato prossimo alle 17,30, presso il Giardino di Palazzo Paolocci, in via Roma 41, si terrà la presentazione del libro di Maria Delfina Tommasini, “Intrighi nella Tuscia; Il commissario Mascioli e il suo Anemone”, pubblicato dalla casa editrice Davide Ghaleb. Interverranno per l’occasione, Federica Marchetti e l’autrice Maria Delfina Tommasini. Tiziana Ceccarelli leggerà alcuni brani tratti dal libro. A fine presentazione verrà offerto un aperitivo di saluto.

“Intrighi nella Tuscia”, narra le indagini del commissario Mascioli iaiutato dal fido Anemone, che guazza beato nella sua boule, dall’agente Acquafresca e dal sovrintendente Cipolla.

Il luogo dei misfatti è la terra di Tuscia, dove ci si muove fra indizi e ciance fino a arrivare al «cicinin» decisivo. In sottofondo i piatti e il vino della tradizione locale e una burrosa fornaia che cerca con ogni stratagemma di attirare l’attenzione del commissario.

Maria Delfina Tommasini è nata e vive a Roma.

Fiera delle proprie origini calabresi, conosciuta Viterbo e la sua provincia, se ne è innamorata. Laureata in Giurisprudenza, ha lavorato presso un Istituto di credito. Impegnata in attività di volontariato e sportive; lettrice onnivora e piena di curiosità.

Ha partecipato a laboratori di scrittura creativa, ha pubblicato racconti in numerose antologie e vinto svariati premi. Romanzi pubblicati: Quel certo cicinin, 2015; Mascioli e i suoi cicinin, 2017; In riva al male, 2017, scritto con Alessandra Giacomini; La contessa di Salasco, 2020; L’avventurosa vita del Conte di Saint-Germain, 2021, e I senzavoce, 2022, scritto con Giuseppina Mellace.

