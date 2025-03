CERVETERI - Una giornata alla Necropoli Etrusca della Banditaccia, una mattinata per conoscere, attraverso la rievocazione storica messa in scena dall’Associazione Suodales, “I funerali di Achille”, episodio narrato nel libro XXIV dell’Odissea. Una rievocazione suggestiva, che avverrà proprio nel luogo del ritrovamento dei frammenti in bucchero dell’Olpe di Bruxelles, opera attualmente esposta al Museo Nazionale Cerite in Piazza Santa Maria a Cerveteri. Si tratta di “Eroi e Principi”, iniziativa organizzata dal NAAC e “Il Lucumone”, in collaborazione con il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia e il contributo della Fondazione CaRiCiv, che avrà luogo domenica 9 marzo a partire dalle 10 fino alle16. La partecipazione è ad ingresso gratuito. Il ritrovo è al Grande Tumulo di Campo della Fiera, al primo parcheggio a destra prima della via alberata in direzione della Necropoli. Partner speciale dell’iniziativa, il ceramografo etrusco Roberto Paolini di Pithos Ancient Reproduction, del quale all’interno del Grande Tumulo di Campo della Fiera saranno esposte diverse riproduzioni in ceramica.