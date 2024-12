LADISPOLI - Alla Grottaccia l'appuntamento, questa sera alle 21, è con "La Palestra" dell'associaziona culturale artitudini: il saggio del corso avanzato del laboratorio per adulti 2023/2024. Nello spettacolo di Giorgio Scianna (adattamento e regia di Donatella Brocco, aiuto regia di Elia Paniccia, musiche di Federico G. Orsini, attori: Sabrina Vona, Piergiorgio di Gennaro, Michela Asciutti, Marta Letizia) tre genitori vengono convocati dalla preside di una scuola superiore. Niente di straordinario in questo, ma l’orario e il luogo di incontro rendono la convocazione “strana”. Cosa possono aver fatto i loro figli? Attraverso le relazioni tra i 3 genitori si delinea il quadro classico di una esistenza borghese di provincia. In seguito arriva la notizia e la civiltà e la formalità si disintegrano. La famiglia diventa branco che impone le sue leggi, contro chiunque provi ad allungare le mani su uno dei suoi membri. Non importa quali siano i disastri commessi dai figli, non importa la legge, il rispetto dell’altro, non importano le vittime. “La palestra” ci mette faccia a faccia con il lato oscuro della propria società, del proprio ambiente, e, alla fine, di noi stessi. Un processo doloroso che non può che metterci in discussione.

