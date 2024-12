RONCIGLIONE - Un premio che riconosce alla banda cittadina “Alceo Cantiani” di Ronciglione il merito «per la professionalità, la qualificata diffusione della cultura musicale bandistica in Italia e all’estero e la formazione accurata di giovani talenti». Così è riportato nella motivazione in pergamena che accompagna il conferimento del premio internazionale medaglia d’oro “Maison des Artistes” alla banda cittadina “Alceo Cantiani” di Ronciglione, da parte dell’associazione omonima. A ritirare il prestigioso riconoscimento in occasione della cerimonia di premiazione, che ha avuto luogo ieri alle 17,30 presso l’aula magna dell’università “La Sapienza” di Roma, il maestro della banda, Fernando De Santis, direttore dal 1987. «Un’ onorificenza che ci riempie di gioia e soddisfazione – ha commentato De Santis – ripagandoci anche dei tanti sacrifici e dell’abnegazione verso la musica, verso la nostra istituzione e verso Ronciglione e tutti i ronciglionesi che abbiamo l’onore di rappresentare. Un grande plauso ai miei meravigliosi musicisti che meritano davvero questa medaglia d’oro. Un premio che parte da lontano, con una crescita esponenziale giorno dopo giorno, frutto della coesione, della passione, della perizia e soprattutto dell’amicizia di un gruppo. Grazie all’amministrazione comunale per il fondamentale supporto, alle istituzioni a noi vicine e ai tantissimi appassionati estimatori che ci seguono, dimostrandoci il loro affetto». A condividere questo importante traguardo insieme alla banda cittadina il sindaco Mario Mengoni, gli assessori Alessandra Ortenzi e Sergio Orlandi, il consigliere comunale Francesco Laurenti. Presenti anche il comandante della polizia locale, Silvio Gianforte, e il presidente della protezione civile di Ronciglione, Vladimiro Mattei. «Un riconoscimento che va a coronare una carriera bandistica d’eccellenza e il lavoro della scuola musicale che ogni anno forma nuovi talenti – ha commentato il sindaco Mario Mengoni. La nostra banda cittadina rappresenta un vanto per Ronciglione e questo premio dà prestigio a tutta la città. Il mio orgoglio di primo cittadino riflette oggi quello dell’intera comunità ronciglionese». Durante la cerimonia – che ha visto la partecipazione di illustri personalità del mondo militare, religioso e civile, accolte dal direttivo guidato dal presidente Eugenio Morgia – la banda “Alceo Cantiani” ha avuto l’onore di esibirsi alla presenza di artisti di varie discipline e professionisti che si sono distinti nella cultura, nell’arte, nella scienza e nell’impegno sociale. L’evento, proposto dal dipartimento di Chirurgia generale e specialistica “Paride Stefanini” de “La Sapienza”, è patrocinato dalla presidenza del consiglio regionale del Lazio, dall’assessorato al Decentramento, partecipazione e servizi al territorio per la città dei 15 minuti del comune di Roma, dall’accademia di belle arti di Roma e dal comune di Ronciglione. La banda cittadina di Ronciglione, fondata nel 1835 e intitolata al Maestro Alceo Cantiani, che ne fu il direttore per 34 anni, conta 62 musicisti ed è il punto di riferimento di tutte le manifestazioni civili, religiose e folkloristiche della comunità ronciglionese. Sotto la guida del maestro De Santis, la banda cittadina e la scuola ottengono importanti riconoscimenti in Italia e all’estero, in un crescendo di affermazioni ai più importanti concorsi nazionali (Scandicci 2003 e 2008; Cascina 2008) e internazionali (secondo premio al concorso di santa Susanna in Spagna). Nel 2007 vince il concorso regionale bande del Lazio, classificandosi al primo posto assoluto nella prima categoria. Fra le più importanti tournee europee, dove sovente viene invitata a rappresentare l’Italia riscuotendo ovunque uno straordinario successo di critica e di pubblico, da ricordare i festival internazionali di: Palma de Mallorca, Calella (Spagna), Francoforte sull’Oder (Germania), Slubice (Polonia), Praga (Repubblica Ceca). Il 19 marzo 2019 la Banda Cittadina ha collaborato con Marco Mengoni per la realizzazione del Video “Muhammad Alì” che ha portato una notevole visibilità nazionale e internazionale al corpo bandistico cittadino attraverso le principali testate giornalistiche e televisive e con già oltre 15.000.000 di visualizzazioni in rete nella sola piattaforma YouTube.