CIVITAVECCHIA – Domenica 27 luglio alle 21.15, il Mondadori Bookstore di Viale Garibaldi 30 ospiterà la presentazione de "L'Oblò sul Creato", la raccolta poetica di Alberto Morganti che sta riscuotendo successo in tutta Italia.

L'evento, che si inserisce nel tour nazionale dell'autore, vedrà come relatore Roberto Fiorentini, mentre le letture saranno affidate ad Anna Baldoni, Rodolfo Cannone, Loredana Bizzari e Susanna Turus. Modererà l'incontro Kempes Astolfi.

Morganti, 52 anni, originario di Pisa e residente a Donoratico in provincia di Livorno, è attualmente uno dei poeti italiani contemporanei più premiati. La sua silloge, pubblicata da Astro Edizioni lo scorso giugno, raccoglie 88 poesie che spaziano tra tematiche universali come l'amore, la morte, la natura e la ricerca del divino.

Il libro ha registrato un successo commerciale senza precedenti per una raccolta poetica: tutte le copie sono state vendute durante il Salone Internazionale del Libro di Torino 2025, risultato definito "straordinario" dagli organizzatori dell'evento.

L'opera di Morganti ha conquistato critica e pubblico per la sua capacità di coniugare tradizione e modernità, affrontando con linguaggio accessibile ma raffinato i grandi interrogativi dell'esistenza umana. Non a caso l'autore è candidato come Poeta Italiano dell'Anno, unico rappresentante di tutta la costa livornese.

La serata di domenica rappresenta un'occasione unica per il pubblico di Civitavecchia di incontrare dal vivo un autore che sta segnando il panorama poetico contemporaneo italiano. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Per informazioni e prenotazioni: 3287832829 e 0766 35594.