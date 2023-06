GALLESE - Al via le giornate di studio dedicate a Giorgio Felini.

Si tratta di giornate di approfondimento dedicate allo storico dell’arte di Gallese recentemente scomparso che l’amministrazione comunale ha provveduto ad organizzare per ricordare la vastità dei campi abbracciati dalla sua conoscenza. Le giornate saranno anche un’occasione per apprezzare il lavoro di ricerca che stanno compiendo i ragazzi dell’Università Roma Tre per la possibilità di sviluppo del centro storico. Durante le giornate si parlerà anche dei beni archivistici del Comune considerati strategici per l’amministrazione e proprio a Giorgio verrà intitolato l’Archivio storico. Ma si parlerà anche dei beni storico artistici e degli interventi di restauro sulla Cappellina dell’Annunziata, finanziati dalla Fondazione Carivit e realizzati dal Laboratorio di restauro dell’Università degli studi della Tuscia per finire con la presentazione degli studi archeologici svolti sul territorio e delle possibilità di collaborazione con il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia grazie alla stipula della convenzione Tular Rasnal.