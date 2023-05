SIPICCIANO - Sabato e domenica prossimi riapre la stagione al parco Poggio del Castagno di Sipicciano.

Ad inaugurare l’apertura sarà la festa della pizza. «Immersi nel verde e all’insegna di tanta bella musica, potrete gustare delle buonissime pizze e delle ghiottissime piadine e non mancherà di certo la pizza con la Nutella. La festa inizierà dal pomeriggio con tante numerosissime sorprese e bellissime iniziative», anticipano dall’associazione Amici del Poggio.

Sabato, in particolare, è previsto lo spettacolo dell’orchestra “Fabrizio e i simpatici italiani”; mentre domenica in scena “Amici del Cuore”. Per tutte le informazioni 320 4740106.