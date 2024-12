RONCIGLIONE - Domenica pomeriggio alle 17,15, si svolge a Ronciglione alla locale chiesa parrocchiale Santa Maria della Pace la rassegna di cori polifonici T. Cima e D. Massenzio – “Città di Ronciglione”, che riprende quest’anno dopo 4 anni dopo una pausa forzata dovuta all’emergenza Covid e giunge quest’anno alla sua 14ma edizione. Quattro i cori polifonici che animeranno l’evento musicale: corale Santa Margherita di Montefiascone; coro polifonico Hortae-DLF e Amici della Musica di Calvi nell’Umbria; coro polifonico Francesco Suriano di Soriano nel Cimino; coro polifonico Tullio Cima e Domenico Massenzio di Ronciglione. La manifestazione si svolge sotto il patrocinio dell’assessorato per le politiche culturali del comune di Ronciglione, dell’istituzione progetto Musica “Sandro Verzari” del comune di Ronciglione e dell’associazione regionale dei Cori del Lazio (Arcl) affiliata Feniarco. La rassegna, organizzata dal coro polifonico T. Cima e D. Massenzio di Ronciglione, è nata nel 2005 e prende il nome dai due illustri musicisti ronciglionesi Tullio Cima (1595-1678) e Domenico Massenzio (1590-1650) che vissero a cavallo tra il 1500 ed il 1600 a cavallo tra il periodo Rinascimentale e quello Barocco e che ebbero una florida produzione musicale sia sacra che profana. La rassegna, che rappresenta uno dei più significativi appuntamenti di musica corale della provincia di Viterbo, ha lo scopo di: promuovere la riscoperta e la valorizzazione della musica corale e dei musicisti Cima e Massenzio di Ronciglione , i quali rappresentano un patrimonio musicale inestimabile per la città e per tutta la Tuscia; promuovere la polifonia corale; di essere un punto d’incontro tra le altre realtà corali polifoniche della provincia, della regione Lazio ed extra-regionali. Alcune parole, infine, sul coro polifonico T. Cima e D. Massenzio di Ronciglione che promuove ed organizza questa manifestazione. Costituitosi nel 2002, Il coro, a voci miste, si compone di 27 elementi, aderisce all’associazione regionale dei Cori del Lazio (Arcl) ed è oggi sezione autonoma dell’istituzione “Progetto Musica –Sandro Verzari” del comune di Ronciglione. Il coro ha partecipato negli anni a numerosi concerti a livello locale, regionale e nazionale ed ha un vasto repertorio che spazia dalla musica sacra a quella profana abbracciando periodi musicali che vanno dal Medioevo alla musica corale contemporanea. Il coro è diretto dal maestro Giammarco Casani.