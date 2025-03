CIVITA CASTELLANA - Prenderà il via domani (14 marzo) la quarta edizione di Halaesus, la ormai tradizionale rassegna culturale realizzata dal comune di Civita Castellana con il patrocinio del ministero della Cultura, della Regione Lazio e della Provincia di Viterbo, con l’intento di valorizzare le eccellenze del territorio che si sono distinte per lo più in ambito artistico e culturale. Anche nel 2025 il programma è ricco di eventi, appuntamenti dedicati a diversi generi artistici, sempre nel segno di Halaesus, mitologico fondatore di Civita Castellana.

«Halaesus è una rassegna culturale nata nel 2022 da un’intuizione del consigliere comunale Marco Rossi, con l’intento di valorizzare gli artisti legati al territorio della Tuscia e tutti coloro che in un modo o nell’altro hanno fatto conoscere il nome di Civita Castellana nel mondo – spiega l’assessore alla Cultura, Giovanna Fortuna -. Lo schema della rassegna è quello ormai rodato, con proposte che vanno dalla musica alla pittura, dal cinema alla letteratura, senza dimenticare il forte legame della nostra città con la tradizione ceramica. Ci auguriamo che, come accaduto negli anni scorsi, anche questa edizione faccia registrare grande soddisfazione in termini di qualità della proposta e di risposta del pubblico». Di seguito il programma completo dell’iniziativa, che proporrà eventi per un mese intero.

Venerdì 14 marzo ore 17,30 presso la sala della Curia vescovile, Ettore Racioppa presenta “Pietre che parlano – Il riuso dell’antico negli edifici di Civita Castellana”; giovedì 20 marzo ore 18, presso la biblioteca comunale “Enrico Minio”, Danilo Micheli presenta il libro “In cammino tra il tempo e lo spazio”; venerdì 21 marzo alle 9,30 presso la Ceramica Flaminia visita degli studenti delle scuole secondarie di primo grado in un’azienda del territorio per vedere da vicino la produzione della ceramica. Sabato 22 marzo alle 18, presso la sala della Curia vescovile, sarà proiettato il cortometraggio “Trentenne laureato cercasi lavoro (disperato)”; giovedì 27 marzo ore 18, presso la biblioteca comunale “Enrico Minio”, Daniele Cristofani presenta il libro “Ritornerò da te”; sabato 29 marzo alle 21, presso Art Ceram, l’evento “Di carne e cielo”, a 50 anni dalla scomparsa di Pier Paolo Pasolini, con l’orchestra Domenico Mazzocchi, diretta da Fabio Galadini; venerdì 4 aprile allle 18 presso la sala della curia vescovile, con Domenico Parisse, la proiezione del documentario e presentazione del libro “Le acque nelle forre dell’Agro Falisco”.

Sabato 5 aprile alle 9.30, con Luca Panichelli, l’escursione Via Amerina e Cava Fantibassi, e, alle 18, 18, presso “ex Carcerette”, la mostra omaggio ad artisti civitonici organizzata dall’associazione Portale d’arte; venerdì 11 aprile alle 18 presso la sala della curia vescovile Pasqualino e Antonio Spaziano presentano il libro fotografico “Civita Castellana – Antologia fotografica”; sabato 12 aprile alle 9,30, presso la Fattoria Lucciano, la conferenza con visita al castello di Borghetto. Sabato 12 aprile alle 18 presso il chiostro della Curia vescovile, con Emanuele Angeletti, lo spettacolo “One manny show – attorno al mondo dei Beatles”. L’ingresso a tutte le iniziative di Halaesus è libero. Il programma e gli appuntamenti sono visibili anche sulle pagine social della rassegna e sul sito istituzionale del Comune di Civita Castellana.

