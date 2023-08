CANINO – Al via oggi la Notte a Colori di Canino, che non è non solo una notte bianca, ma molto di più.

Dalle ore 20 nelle vie e piazze del paese ci saranno gonfiabili, zucchero filato e animazione per i più piccoli con trampolieri e mangiafuoco itineranti, oltre al mercatino artigianale che si articolerà su tutto il percorso, su via Roma, prima di giungere in piazza, dove ci sarà l’angolo street food a cura del corteo storico Papa Paolo III di Canino. Piazza Vittorio Emanuele sarà dedicata alle candele, che andranno a comporre figure e rappresentazioni in un’atmosfera ideale, dove sarà possibile esprimere i propri desideri, mentre piazza De Andreis ospiterà sul palco l’esibizione dei “Lenny Arancio & Borderlime”, al termine dalle 24 schiuma party e djset, in piazza Valentini cena a colori a cura del comitato “San Clemente”, mentre nel parco dell’Arancera Cena e musica sotto le stelle a cura della Pro loco Caninese. Completa il programma l’apericena con spettacolo musicale presso il Bar del Cacciatore, all’ingresso del centro storico.

«Vi aspettiamo a Canino dalle ore 20, per la notte magica», l’invito dell’assessore comunale Daniele Ricci.

