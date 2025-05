CANEPINA - Tutto pronto per la Giornata della Cultura, l'evento che venerdì 16 maggio 2025 anima il paese cimino da mattina a sera con una serie di appuntamenti artistici, culturali e musicali, tra cui l'inaugurazione di una mostra di opere di Alessio Paternesi e un convegno con la partecipazione della soprintendente Margherita Eichberg. Ultimi posti liberi, inoltre, per il concerto conclusivo in omaggio a Fabrizio De André. L'iniziativa è promossa dal Comune di Canepina in collaborazione con Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale, Consiglio Regionale del Lazio, Provincia di Viterbo, Fondazione Carivit, Ance Viterbo, Argento Vivo, Comitato Festeggiamenti Santa Corona, Gruppo Spontaneo Canepinese. La Giornata della Cultura inizia alle ore 10 presso la Chiesa di San Michele Arcangelo, con l'incontro con le classi quinte della Scuola primaria e le classi terze della secondaria di primo grado, durante il quale si presentano i lavori sul patrimonio culturale locale. Quindi, alle 11.30 nel Salone Quarto Stato del Museo delle Tradizioni Popolari, è in programma l'inaugurazione della mostra "Alessio Paternesi. Indovina la Commedia". L'esposizione è una ristretta sintesi dell’ampio ciclo dantesco realizzato dal maestro scomparso nel 2023: una selezione che tra l’altro raccoglie le opere dedicate ai luoghi della Tuscia citati nella Divina Commedia, realizzate con l’intento di sviluppare un più ampio progetto culturale sul territorio. Intervengono Monica Paternesi e amici e colleghi di Beniamino Mechelli, giornalista anch'egli recentemente scomparso e al quale la mostra è dedicata. Paternesi e Mechelli erano legati da una profonda amicizia ed era stata proprio di Mechelli l'idea di realizzare questa mostra a Canepina: un sogno che ora si realizza. La mostra rimarrà aperta fino al 22 giugno il sabato e la domenica con orario 10-13 e 15-18 (apertura ai gruppi su richiesta al numero 347.6560969).

Nel pomeriggio (ore 15) nel cortile del museo è disponibile un annullo filatelico a cura di Poste Italiane sul tema della Giornata della Cultura. L'annullo riproduce un'immagine di Santa Corona, patrona di Canepina, realizzata nel 2000 proprio da Alessio Paternesi. Alle 16.30, di nuovo nel Salone Quarto Stato per il convegno "Il ruolo della Soprintendenza tra tutela e valorizzazione del territorio". Intervengono Aldo Maria Moneta, sindaco di Canepina; Alessandro Romoli, presidente Provincia di Viterbo, Margherita Eichberg, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale; Luisa Caporossi, Giuseppe Borzillo e Carlotta Schwarz, funzionari della Soprintendenza, Quirino Galli, direttore Museo delle Tradizioni Popolari; Felice Orlandini, ispettore onorario Ministero della Cultura. Conclude il vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio Enrico Panunzi. Nel corso del convegno si parlerà tra l'altro degli affreschi della Chiesa di San Michele Arcangelo da poco restaurati grazie a un importante contributo della Soprintendenza e degli altri interventi che l'Ente guidato dall'architetto Eichberg ha realizzato a Canepina. La Giornata della Cultura si conclude alle ore 21.30 presso il Teatro Comunale Momo Pesciaroli con il concerto in omaggio a Fabrizio De André con gli Sbronzi di Riace & Live Band (Mauro Canossa, chitarra e voce; Stefano Cirillo, chitarra e voce; Corrado Bassanelli, batteria; Daniele Gatti, chitarra e tastiera; Armando Paparozzi, basso). L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti ai seguenti contatti: 347.6560969 - 333.6771092 - gpetti1@virgilio.it. «La Giornata della Cultura è un appuntamento da non perdere per la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale di Canepina e del territorio - commenta il sindaco Aldo Maria Moneta - Inaugureremo la mostra di un grande artista a noi molto legato come Alessio Paternesi e ricorderemo un nostro caro concittadino, Beniamino Mechelli. Ospiteremo la Soprintendente Margherita Eichberg con alcuni dei suoi validi funzionari e le autorità del territorio, ci saranno incontri con le giovani generazioni e un bel momento musicale conclusivo. Grazie a tutte le istituzioni e ai partner privati che non hanno fatto mancare il loro sostegno per organizzare questo evento. Promuovere la cultura e il turismo è un aspetto essenziale per il futuro di Canepina e dell'intera Tuscia».

L'evento è stato reso possibile grazie anche al sostegno di alcuni sponsor: Filippi Ortofrutticola, Terre d'Avventura, Piangoli Legno, Terricci Mechelli, Termoidraulica Fontana, Chinucci Legnami, Unipol VA Viterbo Assicura, Mastro Cencio Ceramica d'Arte, Edil Chiavari, Spazio Grafica, AgriRistoro Il Calice e la Stella.

