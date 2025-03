Al via il festival diffuso La Meraviglia. Il progetto, promosso dall'associazione Arci Parole a km0, insieme a Caritas Viterbo e il contributo del Comune di Viterbo - assessorato alla politiche sociali e all'educazione e assessorato alla iniziative per lo sviluppo della cultura - è rivolto a bambine, bambini, ragazze e ragazzi, e include attività di promozione della lettura, laboratori narrativi e animazione sociale. Oltre il Comune di Viterbo, la Caritas diocesana, e l’associazione Arci Parole a km0, sono coinvolte anche le scuole De Amicis e B. Tecchi e il nido comunale I Cuccioli. Le attività si svolgeranno nei quartieri cittadini San Faustino e Sacrario. «L'obiettivo principale è promuovere la lettura e la cultura come strumenti di integrazione e crescita comunitaria – spiega l'assessore Alfonso Antoniozzi -. Le iniziative principali includono una biblioteca itinerante, laboratori di scrittura e lettura, e un festival letterario itinerante. Il progetto ha già avuto un impatto sociale positivo nelle edizioni precedenti, favorendo la partecipazione attiva delle famiglie».

«L'assessorato alle politiche sociali e all'educazione – spiega l'assessore Rosanna Giliberto - è ben felice di annunciare l'avvio dei nuovi laboratori dedicati ai bambini dei nidi e ai loro genitori, un'iniziativa che promuove la lettura emozionale come strumento fondamentale per lo sviluppo affettivo e cognitivo dei più piccoli. La lettura non è solo un momento di intrattenimento, ma un'opportunità per esplorare e comprendere le emozioni, per costruire una comunicazione più empatica e consapevole tra genitori e figli».

«Il progetto La Meraviglia – spiega l'operatrice culturale Raffaella Sarracino - nasce come un movimento culturale radicato nel quartiere, cresciuto nel tempo, grazie a un lavoro costante di coinvolgimento della comunità. Quest’anno evolve in un vero e proprio festival diffuso, portando la lettura, la scrittura e la narrazione in diversi luoghi del quartiere, trasformandoli in spazi di cultura condivisa. Il festival si propone non solo di incentivare la lettura, ma di farne uno strumento di integrazione e coesione sociale, trasformando il quartiere in una comunità educante. L’educazione alla bellezza e alla cultura diventa un motore di cambiamento, stimolando nei bambini, nei ragazzi e nelle famiglie un rapporto più profondo con i libri e con il territorio. Il progetto si basa sulla collaborazione tra istituzioni, realtà educative e cittadini, con l’ambizione di lasciare un segno duraturo nella comunità».

Intanto a breve partirà il primo dei quattro appuntamenti del laboratorio di lettura esperenziale ad alta voce per adulti e bambini, presso l'asilo nido I Cuccioli in via Santa Maria in Volturno, a cura di Raffaella Sarracino: si comincia il 27 marzo, si prosegue il 3 e il 10 aprile e poi l'8 maggio, dalle ore 14,30 alle ore 16.

Il laboratorio di lettura esperienziale per i bambini si svolgerà durante l’orario mattutino, mentre quello per gli adulti durante l’orario pomeridiano. Il laboratorio degli adulti è rivolto a tutti coloro che rappresentano una figura affettiva per il bambino, sono previsti quattro incontri, ognuno di essi traccia un segno per l’incontro successivo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA