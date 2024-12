Il teatro San Leonardo invita il pubblico al terzo spettacolo della stagione teatrale Oltreconfine, con la direzione artistica di Simone Precoma. Appuntamento il 20 gennaio alle 21 con Pseudolo, di e con Francesco Pennacchia, spettacolo tratto dallo Pseudolus di Plauto e presentato dalla Compagnia 47. Lo spettacolo conduce il pubblico alla labile definizione di campo tra personaggio evocato e personaggio nascosto, nella restituzione di una realtà attraversata e filtrata attraverso l’arte stessa del teatro, in grado dunque di restituire un registro tragicomico mediante cui approfondire la dicotomica possibilità di oltrepassare una soglia. Ed è proprio su ogni confine che avviene un processo di scambio: tra legalità e illegalità, tra il dare e il ricevere. La possibilità di oltrepassare una soglia si pone, già metaforicamente, come un processo di scambio e un momento di un riscatto. Emblematica l’immagine carnevalesca dello “schiavo che si fa Re”. Pseudolo è la commedia plautina che, più delle altre, evidenzia la figura del servo-poeta, il regista-drammaturgo in scena, che stabilisce momento per momento quello che succede. Il regista e attore teatrale Francesco Pennacchia ha ricevuto la candidatura al prestigioso premio Ubu. Per acquistare i biglietti: Botteghino via Cavour, 9 (dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 20:00; sabato e domenica dalle 15 alle 20); Underground, via della Palazzina, 1; Online: https://www.archeoares.it/eventi/pseudolo/; contatti: 366.8782880; info@teatrosanleonardo.it; Viterbo -Via Cavour, 9.