TARQUINIA - Pittura, scultura, ceramica, fotografia e installazioni sono gli ingredienti della nona edizione di “Tra i rami dell’arte”. Dall’11 al 13 agosto, dalle 19 alle 24, a Tarquinia, il suggestivo parco “Felice De Santis” si trasformerà in un museo all’aperto dedicato all’arte contemporanea, all’ombra della chiesa di Santa Maria in Castello. “Tra i rami dell’arte” nasce dalla volontà del proprietario Bruno De Sanctis, con un gruppo di amici stregati dal fascino di questo meraviglioso angolo della città, di creare qualcosa che unisse l’arte alla natura e permettesse a molti di godere di tanta bellezza – affermano gli organizzatori - Da questo connubio ci è venuta l’idea realizzare un itinerario all’interno del parco e dei suoi molteplici ambienti, tra prati, grotte, anfratti e laghetti, con un panorama che spazia dal mare alla valle del fiume Marta”. Per gli artisti interessati a partecipare è possibile inviare in queste settimane una email all’indirizzo trairamidellarte@gmail.com, per presentarsi e proporsi. “I visitatori potranno passeggiare nel giardino – concludono i promotori - e scoprire sculture, opere in ceramica, quadri, fotografie e installazioni che dialogano con il luogo in un equilibrio perfetto, con il sottofondo di tanta buona musica dal vivo”. La rassegna è organizzata dalla Pro loco Tarquinia con la proprietà del parco “Felice De Sanctis” e gode del patrocinio e contributo del Comune di Tarquinia. La manifestazione ha una pagina Facebook: https://www.facebook.com/AssociazioneTraiRamidellArteTarquinia.