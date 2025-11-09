VALENTANO - Il Natale si avvicina e con lui torna il Pantruscone, il grande lievitato artigianale firmato dallo chef Cristiano Germani, Cuoco dell’Alleanza Slow Food e comproprietario assieme alla compagna e addetta ai lievitati Simona dell’Agriturismo Parco delle Querce. Per celebrare questa eccellenza gastronomica della Tuscia, il prossimo 24 novembre, dalle 17, l’agriturismo apre le sue porte con il Pantruscone Day, un open day dedicato al panettone della Tuscia che unisce tradizione, territorio e innovazione. Una giornata di convivialità, scoperta e valorizzazione delle eccellenze locali, con un dolce che porta i sapori di Viterbo fino a Trieste. Nato come reinterpretazione della spongata etrusco-romana, il Pantruscone è frutto di una lunga lievitazione naturale di 36 ore con lievito madre ventennale. Ogni ingrediente racconta un pezzo di Tuscia, trasformando ogni morso in un viaggio tra cultura e sapori autentici. Un dolce che racchiude storia, memoria e innovazione, pensato come ambasciatore del territorio. Il Pantruscone Day, aperto a tutti con posti riservati su prenotazione, sarà un’occasione unica per conoscere da vicino la filosofia che ispira il Pantruscone e le storie dei produttori locali che ne forniscono le materie prime. Nei corner dedicati, gli ospiti potranno incontrare i proprio questi microproduttori della Tuscia e scoprire i tesori del territorio: dalla nocciola Rotonda Gentile Romana al miele della Tuscia, dalla farina di grani antichi dei Colli Falischi al vino passito del Lago di Bolsena, fino alle castagne dei Monti Cimini, l’olio extravergine di Canino e le birre artigianali di Tuscania. Durante il Pantruscone Day sarà possibile degustare, prenotare o acquistare in anteprima il Pantruscone 2025, presentato nella sua iconica confezione in latta numerata, disegnata dall’artista tarquiniese Guido Sileoni e ispirata ai motivi dei vasi etruschi a figure rosse. Un packaging che rende ogni pezzo non solo un dolce, ma anche un’opera d’arte da collezione. Il viaggio del Pantruscone non si ferma alla Tuscia: anche quest’anno, come già avvenuto lo scorso, approderà nello store Illy di Trieste, portando la provincia di Viterbo e le sue eccellenze gastronomiche fino alla capitale del caffè italiano e confermando la vocazione del Pantruscone a farsi ambasciatore di qualità e territorio oltre i confini locali.

