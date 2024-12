CIVITAVECCHIA – Il Nuovo Sala Gassman non è solo cultura e divertimento. È anche formazione di qualità. Lo dimostrano i circa cento iscritti di tutte le età (dai bambini agli over 80) ai corsi della Blue in the face di Enrico Maria Falconi.

Tanto che il direttore artistico, per ribadire anche questa vocazione dell’associazione, ha deciso di indire un concorso per giovani autori che avrà il suo culmine in questo fine settimana con la prima edizione del premio di scrittura creativa Nuovo Sala Gassman. Se lo contenderanno “La voce di Giona”, scritto e diretto da Gianfilippo Spadaro ed “Effetto farfalla” scritto e diretto da Filippo Granati.

Si tratta di opere prime realizzate da due degli allievi più talentuosi della scuola di Falconi. “La voce di Giona” di Spadaro, che si ispira alla vita del profeta che diffuse e difese la parola di Dio, mettendo in guardia gli uomini dalle cose effimere, andrà in scena domani, venerdì 3 maggio alle 21. Insieme allo stesso Spadaro, in scena Vincenzo Ricotta, che lo ha aiutato nella regia, Daniele Bonamano, Giacomo Costanzo, Flavia Pennesi, Alice Pierini e il giovanissimo Eugenio Chiantera.

Domenica 5 alle 19 sarà invece la volta di “Effetto farfalla” di Filippo Granati, che muove da un fenomeno ormai studiatissimo, l’effetto farfalla appunto, capace di scatenare il caos al più piccolo battito d’ali. Con Granati sul palco Matteo Tusculano, Olga Sofroni, Milena Santecchi e Viola Granati.

Le due opere saranno valutate da una giuria guidata da Enrico Maria Falconi e composta da Patrizio De Paolis, Simone Luciani, Anna Baldoni, Sasha Pilara e Andrea Benedetti Michelangeli. Il vincitore sarà premiato successivamente al Gassman.

Il botteghino del Gassman è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Per informazioni tel. 32/1224154.

©RIPRODUZIONE RISERVATA