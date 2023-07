CERVETERI - L'Etruria Musica Festival porta la musica barocca a Cerveteri. Appuntamento questa sera alle 21 al Museo archeologico nazionale cerite che accoglierà le armonie dell'Ensemble Barocco: il soprano Susanne Bungaard, con Matteo Scarpelli al violoncello, Marco Silvi al cembalo e Stefano Maiorana alla tiorba condivideranno con gli ascoltatori un viaggio in musica tra XVII e XVIII secolo. Da Kapsberger a Caccini, da Frescobaldi a Carissimi sino a Pergolesi e Vivaldi, un concerto di musica barocca dopo l’esperienza che la settimana scorsa ha incantato il pubblico. L’edizione 2023 dell’Etruria Musica Festival è realizzata con il patrocinio del comune di Tarquinia e del comune di Cerveteri, con il contributo del Fondo Pittori, Scultori, Musicisti, Scrittori e Autori Drammatici dell’Inps, in collaborazione con la prestigiosa società di concerti OCM Orchestra da camera di Mantova ed il Conservatorio “G. Briccialdi” di Terni. Il successivo evento in calendario con l’Etruria Musica Festival sarà il 9 agosto, con il recital pianistico di Maurizio Baglini sul sagrato del capolavoro dell’architettura tarquiniese della Chiesa di Santa Maria in Castello.

