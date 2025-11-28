CIVITAVECCHIA – Un tuffo nel mondo affascinante e ancora in parte enigmatico del mitraismo. Il Museo archeologico nazionale di Civitavecchia ha ospitato la conferenza “Il mito della forza invincibile: il Mitraismo”, occasione per presentare il volume “Mithra. Deus Sol Invictus” firmato da Alessandra Piccinini e Maurizio Antonio De Pascalis.

Il progetto del libro nasce durante il lockdown, quando De Pascalis, rileggendo vecchi materiali di studio, decide di coinvolgere l’avvocato Alessandra Piccinini in quella che definisce subito un’impresa impegnativa: mesi di ricerche, confronto con molte fonti, interi capitoli rivisti per dare risposte solide su un culto che, dai rilievi iranici alle grotte sacre dell’Impero romano, attraversa millenni di storia.

In un dialogo con la direttrice del Museo, Lara Anniboletti, e con Gianni Curreli, gli autori hanno accompato il pubblico tra origini orientali del culto, diffusione tra soldati e marinai della flotta imperiale, simbologia del dio Mitra e principali testimonianze archeologiche.

