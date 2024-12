CIVITAVECCHIA – Il Granari Spazio Off si prepara a vivere un fine settimana all'insegna della stand up comedy, con due eccezionali appuntamenti.

Si parte sabato 9 marzo alle ore 21:00 con lo spettacolo di Alessandro Gori, meglio conosciuto come Lo Sgargabonzi, “XXVII Convegno Mondiale sulla Satira”. Tra gli autori più acclamati della scena, secondo Claudio Giunta di Internazionale è il “miglior scrittore comico italiano", grazie soprattutto alla sua comicità surreale e noir, mai prevedibile, ma sempre geniale.

Uno spettacolo tutto nuovo, durante il quale offrirà al pubblico la sua personale interpretazione del concetto di satira: una satira filtrata attraverso la sua sensibilità nervosa, reattiva, ostinatamente refrattaria alle "passamanerie civiche".

Format inedito invece quello che debutterà domenica 10 marzo alle ore 21:00 con il primo “Secret Show” del Granari Spazio Off. Sul palco del locale del centro città arriverà un top player della stand up comedy italiana, la cui identità sarà svelata solamente una volta iniziato lo spettacolo. Un nuovo modo di vivere l'intrattenimento che porta a Civitavecchia un format già sperimentato e collaudato con successo in divere città d'Italia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA