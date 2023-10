CIVITAVECCHIA – Weekend lungo al teatro Nuovo Sala Gassman, con due spettacoli tanto diversi quanto attraenti, “Novecento” e “Mogli in crisi di nervi”.

Si comincia giovedì 26 e venerdì 27 ottobre sempre alle 21 con “Novecento”, lo splendido testo di Alessandro Baricco nella versione di Stefano Messina, che è in scena e firma la regia insieme a Chiara Bonome. L’opera narra la leggenda di Danny Boodmann T.D. Lemon Novecento, conosciuto come il pianista sull’Oceano, nato a bordo del transatlantico Virginian dove è poi vissuto fino alla morte. Nel grande salone della nave, Novecento suonava mirabilmente il pianoforte, adattando le sue musiche ai passeggeri che di volta in volta salivano sul transatlantico. Una storia toccante, molto teatrale, che Stefano Messina rilegge con le musiche di Pino Cangialosi e le scenografie di Alessandro Chiti, uno dei migliori scenografi italiani. Uno spettacolo di atmosfera che sicuramente incontrerà il gusto del pubblico per delicatezza e raffinatezza.

Di tutt’altro genere la proposta di sabato (alle 21) e domenica (alle 19), quando il palco del Gassman verrà invaso da “Mogli in crisi di nervi”, la commedia scritta e diretta da Rosario Galli, già autore oltre trenta anni fa di “Uomini sull’orlo di una crisi di nervi”. Stavolta le protagoniste sono quattro mogli insoddisfatte che, una sera, durante un incontro tra amiche nel quale parlano dei loro problemi, decidono di vivere un’esperienza diversa ingaggiando un massaggiatore trovato con un annuncio su un giornale. Ma l’uomo si rivelerà assai diverso dalle attese delle quattro donne e la serata tra equivoci e colpi di scena esilaranti prenderà una piega del tutto inattesa. In scena Imma Priore, Maria Teresa Merlino, Angela Giordano, Monica Cecchini, le mogli, insieme a Daniele Paolucci, il massaggiatore, ed Eva Colucci, la sua complice. Una commedia piena di humor, che nello stesso tempo scava nella psicologia delle protagoniste, dando uno spaccato molto realistico del sentimento femminile al giorno d’oggi.

Il botteghino del Sala Gassman è aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20. E’ anche possibile acquistare i convenientissimi abbonamenti a 5 o 10 spettacoli e si può approfittare del “Giovedì pazzo”, la nuova iniziativa ideata dal direttore artistico Enrico Maria Falconi, che mette in offerta alcuni biglietti a prezzi stracciati per gli spettacoli in cartellone.

