VITORCHIANO - “Dormono dormono sulla collina” è lo spettacolo conclusivo del laboratorio teatrale Giro di Sguardi, a cura del regista, autore e formatore teatrale Sandro Nardi, in scena a Vitorchiano presso il complesso di Sant’Agnese, in piazza Sant’Agnese, domani alle ore 18. Il progetto è del comune di Vitorchiano, in collaborazione con il teatro Boni di Acquapendente e la compagnia Il Cerchio Invisibile. In scena gli attori Augusta Svalduz, Carlo Pizzoni, Elisabetta Maria Rota, Fabio Marchese, Felicina Renzoni, Gian Paolo Burchiani, Hiromi Kazamaki, Luisa Curti, Marco Carinella, Paola Senesi, Riccardo Giordano, Rosi Tocco, Simonetta Della Costa. Regia di Sandro Nardi. “Dormono dormono sulla collina” è un ritratto di un’umanità sospesa tra storie, vissuti, ricordi. Una città dove le anime dei loro abitanti narrano in uno spazio “metafisico” dove si muovono e prendono vita e riecheggiano le parole di un mondo tragicomico, meschino eppure vero, abitato da sognatori romantici o disillusi amanti. È la comunità di anime semplici e immortali che si svelano evocando storie grandi e piccole, impastate di dolori e speranze. Il conformismo, l’ipocrisia, la fede, la schiettezza, le illusioni della vita: è il ritratto di una città, dei suoi abitanti, di una o mille vite. Uno a uno, i personaggi vivono: il farmacista, il musicista, il bottaio, la modista, l’inventore, il giudice con la sua statura. E la luce è tutta per loro, che da tempo sono scivolati nel lato oscuro dell’essere e che si raccontano vivi, per una volta, tacciono e ascoltano il racconto di vite che un giorno sono state. L’ingresso è libero con prenotazione al 334.1615504.