SORIANO NEL CIMINO - Sabato prossimo a partire dalle 15,30, nel magico castello di Babbo Natale, arriverà la vecchietta più simpatica del pianeta. La Befana non sarà sola: con lei, infatti, è previsto un gradito ritorno. Stiamo parlando del Giocattolaio Magico e degli Elfi Giocattolai (i ragazzi della Scuola di Teatro di Soriano) che saranno ancora protagonisti per una nuova distribuzione ai bimbi di Soriano di tutti quei giocattoli dimenticati che sono ritornati ad essere vivi, grazie all’iniziativa della Compagnia il Mastio e della Pizzeria da Gigi per regalare un sorriso a tutti voi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA