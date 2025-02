CARBOGNANO - Il teatro Bianconi si prepara a celebrare la settimana di San Valentino con una commedia romantica e divertente: "Ti va di sposarmi?". Lo spettacolo, in programma per sabato 8 e domenica 9 febbraio alle 17:30, è scritto e interpretato da Danila Stalteri, Roberta Garzia, Alessandra Sarno e Fabrizio Stefan. La commedia racconta la storia di Sara e Valentina, due amiche quarantenni che convivono e che hanno una visione diversa dell'amore. Sara è disillusa e si accontenta del suo lavoro di cameriera, mentre Valentina è una cantante alla ricerca costante dell'anima gemella. L'arrivo di Santo, un giovane cameriere, nella vita di Valentina, sconvolgerà gli equilibri e porterà a una serie di equivoci e colpi di scena.

"Ti va di sposarmi?" è una commedia degli equivoci che, con momenti esilaranti e colpi di scena, sottolinea l'importanza dei sentimenti e dei compromessi nella vita. Lo spettacolo mette in risalto come l'amore possa presentarsi in forme inaspettate, superando disincanto e delusioni.

L'autrice, regista e interprete Danila Stalteri spiega che la commedia è incentrata sul tema dell'amicizia e di come quest'ultima possa essere più forte di qualsiasi relazione sentimentale.

Il teatro Bianconi offre al suo pubblico una novità: un servizio navetta per raggiungere il teatro senza lo stress del parcheggio.

