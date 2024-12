SANTA MARINELLA - Ai nastri di partenza la prima edizione di Santa Marinella Jazz & Soul Festival, l’evento organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Santa Marinella

Sabato 10 agosto e domenica 11 agosto saranno due serate dedicate alla musica jazz e soul con concerti che porteranno in città musicisti ed orchestre tra le più note del panorama italiano ed internazionale.

La location scelta per il festival è il Green Park in via Giulio Cesare in zona Maiorca, che ha già ospitato questa estate molti appuntamenti del cartellone SantaMarinellaEstateCultura.

«L’evento clou del programma estivo è stato curato da Alexanderplatz Jazz Club e da Big Mama Roma, storici locali della capitale che da oltre 40 anni sono punto di riferimento per artisti leggendarie nuovi talenti- ha spiegato l’assessore Gino Vinaccia- Grazie al contributo determinante del consiglio regionale siamo riusciti a realizzare la prima edizione del festival, che vorrei diventasse un appuntamento da ripetersi nel tempo. L’obiettivo è quello di offrire una rassegna di prim’ordine con band e artisti di livello internazionale, al fine di valorizzare e coinvolgere la città».

Dello stesso parere è il sindaco Pietro Tidei, che ha sostenuto il progetto e che augura di poter rinnovare negli anni la collaborazione con i due jazz e soul clubs.

Sabato 10 agosto alle ore 19 aprirà la rassegna Lino Patruno Jazz Show. Uno dei personaggi più carismatici del jazz italiano, Lino Patruno, ripercorrerà la storia del Dixieland e del jazz tradizionale. La Band da decenni è attiva nel rappresentare il Jazz di Chicago e New York dagli anni'20 agli anni '60, fedele allo stile degli All Stars di Eddie Condon.

Alle ore 21,30 salirà sul palco, Jim Porto e la sua Brasilian Jazz Orchestra. Jim Porto, pianista, compositore e cantante, nasce in Brasile a Rio Grande do Sul. Arriva in Italia alla fine degli Anni ‘70 e fa di Roma la sua nuova città. Jim Porto è considerato oggi uno dei massimi esponenti della musica brasiliana in Italia. Nel suo “My Brazilian Way”, Jim Porto interpreta brani del suo primo album insieme a Chet Baker, spaziando con le sue nuove composizioni e includendo anche dei classici della musica brasiliana, da Antonio Carlos Jobim a Djavan e oltre.

«Con la sua consueta energia e un gruppo di eccezionali musicisti - conclude Vinaccia - Jim ci porterà a volare in Brasile, un Brasile che non finisce mai di stupirci. Invito i cittadini a non perdere questo appuntamento che sono certo riscuoterà molto interesse».

