Il festival enogastronomico “San Martino – olio, funghi e vino” è ormai entrato nella tradizione, non solo a Castiglione in Teverina ma in buona parte della Tuscia. Il vino, l’olio, i funghi sono i tipici prodotti della terra e del lavoro umano che più contraddistinguono queste terre.

Per questo ogni anno si rinnova il festival del gusto e del sapore a Castiglione in Teverina, città del vino e Cittaslow e si impegna a celebrare i frutti autunnali della terra, e lo fa nel periodo in cui viene ricordato uno dei santi di più celebrati dalla cristianità ovvero San Martino. Ispirata al santo dell’accoglienza, è sorta dunque una tradizione che anche quest’anno Castiglione porta avanti, offrendo, alle soglie della stagione fredda, l’accoglienza e il calore che contraddistingue la nostra storia. San Martino olio funghi e vino: scopri cosa vedere e cosa fare. Il festival enogastronomico “San Martino olio funghi e vino” è un’occasione per assaggiare i prodotti più gustosi e prelibati della zona, visitare l’antico borgo e scoprire le bellezze custodite nel museo del Vino, il complesso museale dedicato al vino più grande d’Europa, con un passaggio nelle antiche cantine di Castiglione in Teverina. Oltre al tripudio di colori e sapori del festival, si potrà assistere a vari eventi durante la tre giorni della manifestazione. Ci saranno mostre, convegni, degustazioni, spettacoli musicali e folkloristici che offriranno sano e divertente intrattenimento anche culturale.

«Dunque la tradizionale accoglienza di Castiglione in Teverina vi terrà compagnia anche quest’anno e vi invita a non perdere questa occasione tutta da vivere dal 10 al 12 novembre, anticipa il sindaco Leonardo Zannini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA