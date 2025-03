CIVITAVECCHIA – Ancora una serata di musica, divertimento, inclusione e solidarietà, quella in programma il prossimo 13 marzo al teatro Traiano. “Il Mosaico un popolo di artisti”, con la direzione artistica di Giulio Castello e in collaborazione con il Comune di Civitavecchia, porterà infatti sul palco “Gli Scooppiati-diversamente band”, un gruppo musicale composto da ragazzi con e senza disabilità, che promuove l'inclusione e l'uguaglianza utilizzando la musica e, soprattutto, utilizzando un linguaggio diretto ed irriverente verso questa tematica, che spesso viene affrontata in maniera pietistica anziché propositiva. Il gruppo sarà protagonista della quarta edizione di “Aggiungi una nota” ed il ricavato della serata sarà devoluto all’associazione Ottavanota onlus, che si occupa di progetti per ragazzi con disabilità. Per prenotare un posto a teatro, si possono contattare i numeri 333.6709020 o 392.8044288.

LA BAND – La Scooppiati diversamente band è un gruppo musicale integrato composto da ragazzi diversamente abili e normodotati, accomunati da una grande passione per la musica. La band nasce 10 anni fa come evoluzione di un percorso nato nella Cooperativa Sociale H-Anno Zero onlus di Roma che, da oltre 40 anni, si occupa di assistenza alle persone disabili a 360 gradi. Attraverso un mix unico di umorismo e talento musicale e con il loro approccio irriverente e ironico verso i temi sociali, hanno saputo catturare l'attenzione del pubblico e distinguersi in modo straordinario. La band è stata ospite in diversi programmi televisivi e radio. Ha fatto da opening ai concerti di Francesco Pannofino ed Enrico Ruggeri, Orchestraccia, Simona Molinari all’ Auditorium Parco della musica di Roma. Nel 2015 la band riceve a Trani, il Premio Nazionale Il Giullare e, nello stesso anno, realizza il suo primo Ep intitolato STORIE DI UN ALTRO MONDO (Goodfellas).

Collaborano con importanti musicisti tra i quali il Riccardo Sinigallia, Daniele Coccia (Muro del Canto), il trombettista jazz Fabrizio Bosso. Il videoclip del singolo la scatola di legno vede protagonista l'attore Alessandro Benvenuti, ed è stato presentato al Firenze Short Film Festival nel 2016. Il disco è stato presentato ufficialmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Palazzo Chigi, per l’interesse culturale/sociale del progetto. Con la Believe Digital pubblicano i singoli Essere Normale, Cenere e il secondo Ep PAROLE AL VENTO. Attualmente il progetto prosegue alternando concertti live in tutta Italia e con la scrittura del prossimo Ep assieme alla Cantante siciliana Ketty Giansiracusa, nuova voce della band.