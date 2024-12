ALLUMIERE - Imperdibile appuntamento letterario venerdi 24 giugno ad Allumiere.

Alle ore 17.30, presso la Casa delle Arti, si svolgerà la presentazione del libro: "Quando canta la civetta. Storie di Maremma" di Marco Tardioli (ed. Porto Seguro).

Alla presentazione sarà presente il bravissimo scrittore. L'iniziativa gode del patrocinio del comune di Allumiere Assessorato alla Cultura.

«Nel quadro di un'Italia ormai perduta, quella della Maremma Tosco Laziale degli anni '60, un gruppo di tombaroli si avventura tra i meandri della terra sfidando i pericoli e l'oscurità, a volte anche a costo della vita. A lunghe notti di scavi infruttuosi se ne alternano altre intrise di fortuna, in cui ritrovamenti preziosi e leggende pericolose si muovono insieme in un walzer con il passato in cui è la sete di conoscenza ad aprire le danze. Un viaggio notturno in cui sarà l'amicizia a svelarsi come il tesoro più prezioso di tutti».

