ALLUMIERE - "Sinfonia senza nome" ha conquistato il pubblico di Allumiere. Martedì pomeriggio, nel cortile del Palazzo camerale, un folto pubblico ha accolto con grande entusiasmo il libro di esordio del bravissimo ed esperto giornalista ed ex direttore de Il Messaggero Giuseppe Baccarelli. A presentare il libro, oltre l'autore, è stata la ottima giornalista e straordinaria professoressa Tiziana Cimaroli, la quale ha dialogato con l'autore.

Uno Spy thriller avvincente, quello di Baccarelli, scritto con maestria e ricco di tanti spunti di riflessione, come è emerso nella presentazione di martedì, impreziosita dalle letture degli attori Graziano Zannoni e Daniela Tartaglione e della notissima ed esperta giornalista Cristiana Vallarino. Tra le cose più interessanti, sicuramente il discorso sull'ambientazione a Fortezza, un luogo fantastico che ricorda Pantano e che ha dato modo a Baccarelli di ricordare il miracolo della Madonnina delle lacrime, un episodio balzato agli onori della cronaca internazionale che Baccarelli, nell'allora veste di caposervizio del Messaggero di Civitavecchia, ha avuto modo di seguire in presa diretta e in maniera molto approfondita, al punto da dedicare alla vicenda anche un istant book. Il sindaco Luigi Landi, nel complimentarsi con Baccarelli per la presentazione e per il successo che sta avendo "Sinfonia senza nome", sì è rallegrato con "l'associazione Madonna delle Grazie per la perfetta riuscita dell'evento". Il primo cittadino ha poi ricordato che i festeggiamenti proseguono in Piazza della Repubblica stasera con lo spettacolo live della popolare e amata cantate Fiordaliso, con il Gran Premio Madonna delle Grazie domani e con la corsa dei somari in linea, domenica.

In contemporanea, domani e domenica il giardino della scuola primaria ospiterà "La Ferrata", una mostra di pittura e scultura che è ormai entrata a far parte della tradizione allumierasca.