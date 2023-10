TUSCANIA – L’associazione culturale Real Dreams annuncia la terza edizione del festival di cortometraggi Cinelabfest, un evento cinematografico imperdibile che si terrà a Tuscania. Questa edizione promette di superare le aspettative, con una programmazione ricca di creatività e significato. Il festival presenta due sezioni emozionanti e offre agli autori l’opportunità di condividere il loro talento e la loro visione unica con il pubblico.

Il festival Cinelabfest è noto per il suo impegno a sostenere i giovani talenti e l’arte cinematografica. Quest’anno, il festival presenta due sezioni principali. Sezione Tema Libero: In questa sezione, gli autori sono invitati a presentare cortometraggi con una durata massima di 15 minuti. La creatività e la libertà di espressione sono al centro di questa categoria, che offre agli autori la possibilità di raccontare storie sorprendenti e coinvolgenti senza restrizioni tematiche. Sezione Sociale/Ambientale: La seconda sezione è dedicata ai cortometraggi con temi sociali e ambientali rilevanti. Anche in questa categoria, la durata massima del cortometraggio è di 15 minuti. Questa sezione mira a sensibilizzare il pubblico su questioni importanti attraverso il potere della cinematografia.

Ecco come iscriversi. Gli autori interessati a partecipare possono iscrivere i loro cortometraggi al Festival Cinelabfest 2023 tramite la piattaforma Filmfreeway. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 novembre 2023.

Questa è un’opportunità unica per far brillare la vostra creatività sul grande schermo.

La giuria del Festival Cinelabfest è composta da un gruppo di giudici esperti che comprende gli autori finalisti della scorsa edizione, insieme a giornalisti accreditati e esperti del settore. Saranno responsabili di valutare e premiare i cortometraggi in competizione.

«Sono onorata di darvi il benvenuto a questa edizione straordinaria del nostro festival cinematografico Cinelabfest terza edizione, mi emoziona profondamente essere qui oggi come direttore artistico – il messaggio di Ludmilla Filippova -. Voi autori, siete qui perché avete il potere di raccontare storie uniche e affascinanti attraverso il cinema, e questo festival è il palcoscenico perfetto per condividere le vostre opere con il mondo. So quanto impegno, passione e dedizione mettiate nei vostri progetti, e non vedo l’ora di scoprire tutte le vostre storie. Vi auguro il meglio in questo viaggio cinematografico. Che il vostro lavoro sia ispiratore, coinvolgente e che possa toccare il cuore del pubblico. Il vostro impegno e la vostra creatività sono ciò che rendono questo festival un’esperienza straordinaria. In bocca al lupo a tutti gli autori partecipanti».

Il festival Cinelabfest è un’occasione unica per scoprire il talento emergente nel mondo dei cortometraggi e per partecipare a una festa del cinema indimenticabile. https://filmfreeway.com/CineLabFest2023

