TUSCANIA – Gli artisti che fanno sognare il pubblico di tutta Europa saranno di scena a Tuscania nel gala equestre che l’amministrazione comunale presenterà domani alle 21, nell’anfiteatro naturale San Francesco area Marrè.

“Nitriti nella Notte” è il titolo dello show firmato dal direttore artistico e regista Nico Belloni, da 14 anni protagonista dei campionati mondiali delle principali discipline equestri, che continuerà a scrivere la sua storia d’amore con la manifestazione tuscanese insieme ai big della nuova stagione di “Cavalluna”, lo spettacolo più acclamato nel continente, di cui gli spettatori di Tuscania avranno il privilegio di poter ammirare i protagonisti ed alcuni tra i numeri più esaltanti. Lo spettacolo si aprirà con una bellissima sorpresa: la bella e affascinante madrina della serata entrerà a cavallo. Presentata con la solennità e l’eleganza della voce del Gala d’Oro di Fiera Cavalli Verona, Nitriti nella Notte vuol essere un viaggio fatto di fotografie e di dipinti che nello show diventano caroselli, geometrie, incitazioni, passione per lo splendido essere vivente chiamato cavallo, macchina funzionale perfetta. Nella serata di Tuscania bellezza, potenza, poesia e audacia convivranno nelle esibizioni di Bartolo Messina, profeta della magica simbiosi tra uomo e animale che con i suoi famosi numeri in libertà e una sorpresa esclusiva riannoderà un legame con la Città e molti dei suoi abitanti, divenuti amici fraterni dell’artista, e degli “Aragona’s”, i migliori volteggiatori acrobatici della scena internazionale, da anni di casa a “Cavalluna”, che si esibiranno nelle sfrenate acrobazie che sfidano le leggi della natura. Fiore all’occhiello poi la riproposizione dell’oramai famoso Guinness World Record in figure acrobatiche a cavallo bendato da Lo Show dei Record con Andrea Galuppi. Per il pubblico, al quale sarà presentato un programma di carattere internazionale, grazie al Comune di Tuscania l’accesso all’area Marrè della manifestazione sarà libero. Martedì 8 agosto, alle ore 21.30, Nitriti nella Notte 2023 sarà inaugurata con una cerimonia alla presenza del sindaco Fabio Bartolacci.