ACQUAPENDENTE - Lunedì prossimo alle 17,30 presso la sala polivalente di Trevinano si terrà l'evento "Arte Contemporanea a Trevinano: un itinerario per riscrivere il presente", un incontro aperto a tutti i cittadini organizzato dal Comune di Acquapendente e coordinato dal curatore Davide Sarchioni per approfondire il progetto "Arte contemporanea motore di rigenerazione urbana”. Inserito nell'ambito di “Trevinano Ri-Wind”, finanziato con l’Investimento 2.1 Attrattività dei borghi storici – Linea A del M1C3 del Pnrr, il progetto è dedicato alla rigenerazione del contesto urbano e paesaggistico del borgo di Trevinano e mira alla graduale creazione di un Itinerario d'Arte Pubblica che sarà scandito da 9 interventi artistici permanenti pensati e realizzati site specific in diversi luoghi del borgo.

«Innestare l'arte contemporanea nel borgo di Trevinano, così ricco di storia e di scorci naturali mozzafiato - afferma Sarchioni - richiede una progettualità contestuale e capillare per svolgere azioni consapevoli e riqualificanti attraverso forme specifiche di arte che, rileggendo il luogo da un punto di vista storico, architettonico e sociale, siano in grado di attivare strategie di profonda interazione visiva, emotiva, psichica e anche fisica con il visitatore/fruitore. Pertanto, è fondamentale attuare anzitutto efficaci modalità connettive tra la comunità locale, gli artisti e i vari soggetti che gradualmente saranno coinvolti mediante una serie specifica di azioni, sopralluoghi, incontri ed eventi propedeutici«.

Sarchioni ha individuato una rosa di 9 artisti appartenenti a differenti generazioni, contesti culturali, linguaggi e poetiche afferenti alla pittura, scultura, installazione, digital art, performing art, land art, con l'intento di raggruppare alcune tra le più significative esperienze dell'arte italiana, tra quelle già consolidate fino alle più attuali. A seguito di una lunga fase di studio e sopralluoghi, ogni artista ha elaborato un'idea preliminare di ciascun'opera che verrà presentata, analizzata e discussa insieme alla comunità locale durante l’evento di lunedì. Sarà presentato anche il ricco programma di attività, tra incontri, talk e workshop, che si svolgeranno da Gennaio fino ad Aprile tra gli artisti e la comunità locale per creare momenti di condivisione, di approfondimento e di co-progettazione di ogni intervento artistico che andrà ad implementare l'estetica, la funzione e il senso di alcuni dei luoghi nevralgici e più iconici del borgo. Ogni opera che sarà realizzata a Trevinano diventerà espressione e autentica testimonianza dell'esperienza creativa vissuta tra gli artisti invitati e i cittadini. L’appuntamento di lunedì vedrà la partecipazione della sindaca di Acquapendente Alessandra Terrosi e dall’assessore all'Ambiente e frazione di Trevinano Glauco Clementucci.

©RIPRODUZIONE RISERVATA