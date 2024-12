TOLFA - Dopo il successo ottenuto ad Allumiere la pittrice e maestra d'arte Lucia Gari insieme ai suoi allievi e all’associazione Click si preparano per fare il bis. Dal 9 all'11 agosto, infatti, ci sarà a Tolfa la meravigliosa ed emozionante mostra collettiva, dal titolo “Prospettive a Confronto. Tra pittura e fotografia: quando la natura prende vita”. Quella della bravissima artista Lucia Gari e dei suoi allievi è una mostra volta a coniugare tecnica e passione. Dal 9 fino all’11 agosto, nell’atrio comunale, sarà possibile ammirare i quadri e le fotografie realizzate da allievi e artisti di Allumiere e Tolfa, che hanno come tema la flora e la fauna locale. "Con i miei allievi dei corsi di pittura e disegno di Allumiere e Tolfa in collaborazione con l'associazione fotografica Click abbiamo riprodotto (ognuno a sua libera interpretazione) delle foto a tema flora e fauna del nostro territorio. I quadri e le rispettive foto sono 21. Gli allievi che parteciperanno sono sia bambini che adulti di tutte le età. Dal 9 all’ 11 agosto a Tolfa vi aspettiamo numerosi nell'atrio comunale antistante il giardino per ammirare le nostre opere. Questa mostra – spiega Lucia Gari – è il frutto di una proficua collaborazione con l'Associazione Fotografica Click che ringrazio vivamente per questa bellissima opportunità di crescita e scambio reciproco. Oltre al presidente, Franco Pierini, e a tutti i soci, un doveroso grazie va anche ai Comuni per lo spazio messo a nostra disposizione e per la sensibilità mostrata nel voler valorizzare il nostro variegato patrimonio naturalistico”.

