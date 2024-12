PROCENO - Un appuntamento da non perdere quello di giovedì nel piccolo ma delizioso borgo di Proceno.

L’amministrazione comunale rende infatti noto che, grazie al contributo di Arsial – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, il palazzo “Guido Ascanio Sforza” (inserito tra le dimore storiche del Lazio) ospiterà un evento che avrà il pregio di coniugare le peculiarità enogastronomiche del territorio con le radici culturali dello stesso. Si tratta di “Si coltiva… Cultura!”, appuntamento che metterà in vetrina i prodotti tipici dell’Alta Tuscia Laziale. In programma esposizioni e degustazioni, con intrattenimento musicale. La partecipazione è gratuita. Di seguito riportiamo il programma completo di “A Proceno Coltiviamo Cultura”: alle ore 17,30 è in programma la visita guidata del Palazzo Sforza obbligatoria la prenotazione esclusivamente via whatsApp al 335 5991805; alle 18,30 l’esposizione e degustazione delle specialità enogastronomiche dell’Alta Tuscia Laziale, con intrattenimento musicale.

