PIANSANO – Entra nel vivo Piansano estate 2023, la programmazione di eventi che il comune di Piansano, in collaborazione con associazioni e realtà locali, propone alla comunità locale e ai visitatori. Un ricco programma di appuntamenti, tra musica dal vivo, cultura, solidarietà, proiezioni cinematografiche, manifestazioni sportive e gastronomiche e altre iniziative di svago attraverso cui l’amministrazione comunale punta a rendere il paese sempre vivo durante i mesi di luglio e agosto.

Già svolte con successo le due serate di ballo, con cena, presso i locali del centro ricreativo Sempre verdi e la proiezione del film “Il principe di Roma” per la rassegna “Sotto la Torre”, mentre il 23 luglio si sono esibiti dal vivo i Secondo Tempo, cover band di Ligabue.

Sabato 29 luglio alle 21,30, in piazza Lucia Burlini, padre Vincenzo Bordo presenta il suo libro “Chef per amore. Missionario tra i poveri in Corea”. Il sacerdote nativo di Piansano, da tanti anni in Corea del Sud, incontra i suoi concittadini raccontando la sua straordinaria esperienza di vita e di fede. Partecipano don Giosy Cento, don Gianni Carparelli, il sindaco Roseo Melaragni e il parroco don Andrea Mareschi. Il ricavato delle vendite del volume sarà devoluto alla Casa di Anna, struttura di accoglienza per poveri e senzatetto nella città coreana di Seongnam.

Domenica 30 luglio, negli impianti sportivi, di nuovo musica dal vivo con Danilo Kakuen Sacco, voce dei nomadi dal 1993 al 2011. Il cantautore e chitarrista piemontese fa tappa a Piansano con il suo “Restart tour”.

Venerdì 4 agosto è in programma la prima edizione della Notte della Solidarietà a cura della pro loco di Piansano e in collaborazione con comune, Il Fiocco di Giusy, Gruppo archeologico Piansano e i bambini della prima comunione: varie le iniziative in programma, tra cui la passeggiata culturale-naturalistica (raduno presso il cimitero alle ore 19.45), Hamburger Party (dalle 19 ai giardini di San Filippo), Karaoke Night (dalle 20,30) e “Rigiocattolo”, bancarella di giochi usati. Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza al reparto pediatrico dell’ospedale Belcolle di Viterbo e alla Carovana della prevenzione oncologica.

Nei martedì 1 e 8 agosto spazio al cinema, con la rassegna “Sotto la Torre” che propone rispettivamente “L’armata Brancaleone”, un grande classico girato anche nella Tuscia, e “Top gun”, emozionante pellicola con Tom Cruise. Mercoledì 9 agosto in piazza Lucia Burlini sono di scena i Time out, tribute band ufficiale di Max Pezzali/883, mentre giovedì 10 protagonista la musica italiana anni Ottanta e Novanta con MT live band. Il 20 agosto dalle 17 torna la serata di ballo, con cena, neii locali del centro ricreativo Sempre verdi.

Nel mese di agosto tiene banco anche il Grest, con inizio mercoledì 2 con “Tutto è concesso – Rubik”, la cena in piazza Lucia Burlini il 19 agosto e la serata finale il 20 “Bim bum Ccao al 2024” e spettacolo pirotecnico conclusivo. Si ricorda che, sempre per bambini e ragazzi, in luglio si sono svolti i campi solari negli impianti sportivi di Piansano e la colonia a Tarquinia.