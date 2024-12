CIVITAVECCHIA – Prima conferenza stampa ufficiale per il neo sindaco Marco Piendibene, che insieme alla dirigente dell’Ufficio Cultura Gabriella Brullini, al direttore tecnico Marco Patrizi e al direttore artistico Giulio Castello, ha presentato la terza edizione di “E...State in Giardino”, il cartellone di eventi che da domenica sarà ospitato alla Cittadella della Musica.

«Un cartellone che ovviamente ho trovato già confezionato – ha commentato Piendibene – e che portiamo avanti grazie al lavoro svolto dagli uffici, in continuità. Un cartellone che offre cabaret, lirica, musica e libri. Si va inoltre a valorizzare un sito nell’ottica di far crescere la nostra città anche dal punto di vista turistico, attraverso la cultura, creando un circuito virtuoso per il futuro, verso un turismo di prossimità: abbiamo tutte le carte in regola per farlo».

Un inizio, come spiegato dal Sindaco, visto che in cassa «il budget per eventi estivi è ridotto. Ci rimbocchiamo le maniche e proviamo a vedere se, con altri sponsor – ha aggiunto – riusciamo ad offrire anche altre iniziative».

IL CALENDARIO Per il momento domenica parte la rassegna che si apre con Andrea Perroni in “La fine del mondo”. Martedì sarà la volta della lirica con lo spettacolo lirico teatrale multimediale e Lucean le Stelle, tratto dalla Tosca di Puccini, con la regia e l’adattamento di Agostino De Angelis. Si prosegue giovedì 11 con Groovin’band (special guest Sarah Jane Olog) con dance e pop internazionale stile motown. Venerdì 12 luglio l’incontro con i finalisti del premio Strega poesia 2024. Martedì 16 luglio di nuovo musica con Bigshow live band-pop dance italiana ed internazionale, anni 70-80-90 e duemila. Il cabaret torna giovedì 18 luglio con Max Paiella in “A ruota libera”. Martedì 23 luglio si viaggia con Soul Bahia, latin soul pop e mashup da Napoli all’America Latina mentre il 25 luglio ci si tuffa a Roma con il Trio Monti Quintet – La musica romana come non l’avete mai sentita. Lunedì 29 è la volta di No Brass con “Anglo american pop rock” mentre a chiudere la rassegna mercoledì 31 luglio sarà la Rimbamband in “Il meglio di Rimbamband” «unico spettacolo ad un costo popolare – ha aggiunto Brullini – per ottemperare all’accordo di valorizzazione della Cittadella della Musica con il Demanio. L’attività comunale non si è fermata; abbiamo lavorato in questi mesi e siamo orgogliosi di poter presentare questa rassegna». «Un programma variegato ma leggero – ha concluso Giulio Castello – perché pensiamo che la gente ha bisogno di svago».

ORARI E COUPON Le serate inizieranno alle 21 e potranno ospitare dalle 200 alle 400 persone. Già da domani sarà possibile ritirare i coupon gratuiti negli orari di apertura del teatro Traiano; mentre nel giorno dello spettacolo ci si potrà recare direttamente alla Cittadella per ritirarli. In caso di pioggia o maltempo la serata sarà spostata dalla pizzetta Flavio Mazzocchi alla sala Ennio Morricone all’interno della struttura.