CIVITAVECCHIA – Venerdì alle 19 presso il giardino del Teatro “Verdi”, in viale della vittoria 51, per la rassegna letteraria “Libri con le Stelle” sarà presente Carmen Verde, quest’anno tra i 12 finalisti del Premio Strega. Nativa di Santa Maria Capua Vetere, ha pubblicato vari racconti con diverse case editrici ed è stata tra gli autori segnalati dal Premio Cal­vi­no 2018. Carmen lavora in Poste Italiane, presso l’ufficio risorse umane e organizzazione. «Nel mio lavoro - spiega l’autrice - c’è bisogno di attenzione alle persone. E l’attenzione è una virtù straordinariamente difficile da acquisire che ritengo sia importante, tanto nella letteratura quanto, appunto, nel lavoro che ho la responsabilità di svolgere. Io credo che ciascuno di noi possa essere un potenziale personaggio da romanzo, perché ciascuno ha alle sue spalle i fallimenti, le volte in cui si è rialzato e ha dovuto ritentare. Dunque, credo che il mio lavoro, che di questa attenzione si nutre, mi abbia molto allenata a mantenere uno sguardo attento». Nel 2019 pubblica il suo primo romanzo, “Tutta la vita dietro un dito”, scritto con Alex Oriani. Nel 2022 Neripozza pubblica il suo romanzo “Una minima infelicità”, con il quale si guadagna le attenzioni e gli attestati di stima del Premio Strega, entrando nella dozzina finalista dell’edizione di quest’anno. La rassegna letteraria è organizzata dall’associazione culturale Book Faces ed è stata realizzata in collaborazione con la Fondazione Cariciv.

©RIPRODUZIONE RISERVATA