CELLENO - Si è avviata con successo l’inaugurazione del “Gigante incantato”, il più grande albero di Natale della provincia di Viterbo, che si illumina sotto il suggestivo sfondo del castello del Borgo Fantasma di Celleno Vecchio. L’albero, lungo ben 230 metri e dotato di oltre 2 chilometri di cavi, è una creazione straordinaria frutto di mesi di lavoro appassionato e cura meticolosa dei dettagli da parte della ProLoco di Celleno. L’installazione è visibile dall’arco della piazza del Mercato sotto il Castello di Celleno e dal percorso panoramico del Borgo Fantasma e sarà attiva fino al 6 gennaio 2024. A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente e suggestiva ci sarà il presepe vivente il 26 dicembre 2023 e il 6 gennaio 2024. Il Borgo Fantasma di Celleno è situato, nel nord del Lazio, ad appena un’ora e mezza di auto da Roma. «Questo albero è il risultato di un sogno che si è trasformato in una meravigliosa realtà – riporta la pagina della Proloco di Celleno -. Abbiamo dedicato mesi di impegno e amore per rendere il Natale a Celleno un’esperienza davvero indimenticabile per tutta la comunità». L’inaugurazione del Gigante Incantato rappresenta un momento di gioia e condivisione, un’occasione per riunire la comunità e creare ricordi indelebili durante le festività natalizie. La ProLoco, impegnata da anni nel valorizzare e abbellire la comunità, è orgogliosa di mantenere la promessa di rendere ogni Natale a Celleno un’esperienza unica.

