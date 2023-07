BAGNOREGIO – A Bagnoregio torna il grande Jazz. Dopo qualche anno di pausa, da stasera a domenica, in piazza Biondini, alle ore 21,30, alcuni dei migliori artisti del panorama jazz italiano tornano a suonare nella città alle porte della Teverina, in occasione della prima edizione del Reg Jazz Fest.

Stasera l’inaugurazione con il Fabrizio Bosso quartet, che ha proposto “We Wonder”, omaggio al genio musicale di Stevie Wonder del quartetto di colui che è stato definito da un nume tutelare del jazz mondiale come Enrico Rava “il miglior trombettista giovane al mondo”. L’energia e la vitalità che caratterizzano lo stile inconfondibile di Stevie Wonder, la forza espressiva delle sue più celebri ballad, insieme alla tecnica e al lirismo unico della tromba di Fabrizio Bosso, la cura degli arrangiamenti e la personalità musicale di ciascun musicista del quartetto, sono tutti elementi che rendono unico e irripetibile questo concerto. Si prosegue domani sera con il Roberto Corzani quartet, gruppo poliedrico dai ritmi sofisticati e coinvolgenti.

Si chiude domenica, con il noto attore e regista Ninni Bruschetta (Boris, I Cento Passi, Made in Italy) e con la pianista, compositrice e direttore d’orchestra Cettina Donato (Eliot Zigmund, Fabrizio Bosso, Stefano Di Battista) ne “I Siciliani”, omaggio alla poesia dello scrittore siciliano Antonio Caldarella. Impegnato alla recitazione e al canto, Ninni Bruschetta interpreta i suoi versi sulle musiche composte e arrangiate per ensemble da Cettina Donato, che le esegue insieme a un grande cast di musicisti

«Siamo orgogliosi di aver riportato il grande jazz a Bagnoregio – sottolinea ilsindaco di Bagnoregio, Luca Profili– si tratta di tre appuntamenti di livello eccezionale, che si inseriscono in un cartellone estivo di cui siamo orgogliosi, soprattutto perché capace di intercettare tutti i gusti e ogni sensibilità».