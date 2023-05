CELLENO – È finalmente giunto il momento di condividere il programma completo della 36esima edizione della festa delle Ciliegie. «Quest’anno ci aspettano ben quattro giornate, dall’8 all’11 giugno, ricche di eventi di ogni tipo: avremo l’inaugurazione della festa con la tradizionale sfilata dei pali storici, tornei sportivi, intrattenimenti musicali di vario genere, il saggio degli allievi della scuola musicale di Celleno, l’esibizione della corale, un dj set, l’apertura di un EcoMuseo della Ciliegia di Celleno». Così, in una nota, la Pro loco. «Anche i cittadini più piccoli daranno il loro contributo alla realizzazione della festa: ci sarà infatti una mostra dei loro bellissimi disegni e un’intera sfilata di moda “cilegiosa” con abiti realizzati con materiali di recupero». Ma le sorprese non sono ancora finite: torna la tradizionale sfilata con i carri allegorici (anche in notturna) accompagnati dalla nuovissima mascotte della festa delle Ciliegie e dalle Majorettes starlight Ferentum provenienti direttamente da Rai2. «Quest’anno siamo inoltre onorati - aggiungono dalla Pro loco - di accogliere a festeggiare con noi tutti i cittadini provenienti da Ceresara e Serock, gemellate con Celleno. Inoltre, riteniamo che sia doveroso far respirare aria di festa anche a tutti gli anziani residenti nelle case di riposo cellenesi e, per questo, sabato mattina avremo un evento dedicato interamente a loro. Domenica è una giornata da non perdere assolutamente: sarà infatti possibile partecipare al settimo urban trail delle Ciliegie ma anche all’importantissima passeggiata organizzata dall’associazione “Kiss against cancer”. Avremo poi, in sequenza, la banda musicale di Celleno accompagnata dalle Majorette starlight Ferentum, il 24esimo campionato dello sputo del nocciolo, un’altra sfilata dei carri allegorici e l’apertura dello stand della 30esima Crostatona! Potrete, infine, deliziarvi il palato con uno squisito aperitivo presso la terrazza del Gusto. Insomma, ce n’è veramente per tutti i gusti: musica, divertimento, cibo (quest’anno anche le squisite frittelle di ciliegie, sabato e domenica), tornei, passeggiate, gemellaggi, nonché la proiezione della finale Uefa Champions league e addirittura una tombola in cui potremmo giocare tutti insieme. Chi saranno i fortunati vincitori? La festa delle Ciliegie è veramente un evento da non perdere: vi aspettiamo numerosi», conclude la Pro loco.