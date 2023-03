In tutta la provincia si scaldano i motori in vista delle ripresa delle sfilate dopo due anni sottotono per la pandemia

Carnevale: il ritorno delle sfilate e dei carri

Gli appuntamenti più attesi sono quelli di Ronciglione, Civita Castellana e Viterbo ma ricco è il calendario anche ad Acquapendente Montefiascone e Bagnoregio