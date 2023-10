Il buongiorno ai lettori lo porge il piccolo Samuel, che oggi spegne la sua prima candelina. “Buon primo compleanno ometto di casa, dalla tua mamma, dal tuo papà, dai tuoi nonni, dai tuoi zii e dalle tue cuginette Marta e Camila. Buon compleanno Samuelito del mio cuore, zia Lory ti ama tanto”.

Congratulazioni alla neo dottoressa Federica Ligios, che mercoledì scorso presso la facoltà di Scienze Politiche, sociologia e Comunicazione si è brillantemente laureata in Scienze della Comunicazione e dell’Organizzazione, corso di laurea attivato nell’ambito del progetto “PA 110 e lode”, frutto del protocollo d’intesa siglato tra il ministro per la Pubblica amministrazione e quello dell’Università e della ricerca, e inserito nel più ampio piano di formazione “Ri-formare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese”, discutendo una tesi dal titolo: “Vico e Gravina: un solido rapporto”. Un abbraccio dal marito Alessandro, dagli amici Andrea e Vale, dai familiari Lorenzo, Fabiana ed Eleonora e dai suoceri Mauro e Annarita.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – Il Sole accende le stelle dello Scorpione, e…

L’Ariete cala la maschera e si proietta in nuove missioni. Scende dal vecchio ramo e cammina raccogliendo tesori.

Il Toro balla col cuore e in due riscopre se stesso. Le coppie e le società ammiccano al nuovo discorso.

I Gemelli rinnovano il lavoro e si adeguano al mondo dintorno. Al servizio di se e degli altri e anche l’amore fa l’occhiolino.

Il Granchio rinasce in se stesso e si fida dei suoi obiettivi. Creativo e predisposto abbraccia i figli e ride con tutti.

Il Leone ospita gente e accoglie novità in famiglia. Appare una stanza diversa e il passato racconta una storia.

La Vergine comprende lezioni e scambia pareri spostandosi poco. Si muove e incontra qualcuno: squilla e riceve messaggi.

La Bilancia controlla la spesa e organizza i beni e gli averi. Cambia e migliora la forma e si nutre come un pascià.

Lo Scorpione riprende la strada e stavolta è deciso e va oltre. È il tempo del nuovo guardare e del sogno che diventa reale.

Il Sagittario danza con la meraviglia e gli eventi equilibrano il passato. Si tirano i remi in barca e si attende per riprendere il mare.

Il Capricorno ha un nuovo pensiero e lo racconta alla folla dintorno. Collabora a nuovi progetti e incontra amici fidati.

L’Acquario si presenta alle schiere e si muove come il padrone. Sicuro e concreto nel dire raggiunge mete sicure.

I Pesci conoscono i cieli che ieri erano lontani. Con l’estraneo vanno d’accordo e un viaggio va fatto con gioia.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/