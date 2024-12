Il buongiorno ai lettori lo porge Giulia Barbani, che oggi festeggia il suo compleanno. “Non te l’aspettavi eh? Hai visto che ti ho fatto mettere pure sul giornale!!! Inutile dirlo che ti voglio tanto bene, stiamo crescendo insieme e spero sempre che non ci divideremo mai. Sei un’amica con la A maiuscola, dicono sempre che “chi trova un’amica trova un tesoro” e io l’ho trovato in te, per questo ne sono molto Contenta. Ricordati sempre che per te ci sarò sempre!! in ogni occasione!!! E non dimenticarlo mai che ho prenotato un x sempre per due!!! Dalla tua amica Aurora, anzi... Auau e Focaccina”.

Il movimento “Se non ora, quando?” e l’associazione “Femminile, Plurale” di Allumiere porgono i più sentiti auguri di buon compleanno alla “capitana” Velia Moraldi che venerdì è stata protagonista di un riuscitissimo compleanno femminista. “Perché ci sono persone che abbiamo la fortuna di incontrare per la nostra strada, perché ci sono persone che arrivano per aiutarti a costruire una visione di insieme, perché ci sono persone che ci fanno dire: che fortuna averti incontrato”. Auguri a questa saggia e tosta superdonna anche da Romina

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna si fa più bella fra le stelle del Toro e…

L’Ariete vuole di più e lo trova esplorando in se stesso. Conquista denari e li spende per il nuovo corso.

Il Toro risplende di Luna e appare deciso e convinto. Sceglie, comprende e ascolta se stesso.

I Gemelli lontano da tutti ritrovano i loro spazi interiori. Si fermano e osservano il posto ottenuto.

Il Granchio sta in mezzo alle folle e si associa per condividere fatti. Vince chi si adegua e si organizza con gli altri

Il Leone conquista l’impresa e raggiunge la vetta prefissa. Obiettivi concreti e agire sicuro, e chi osa prende di più.

La Vergine alza lo sguardo e viaggia per ascoltar l’universo. La radice e la casa amplificano i passi.

La Bilancia gira dall’altra parte e si ripulisce della polvere addosso. Rinnova lo sguardo e riceve il postino.

Lo Scorpione gioca con le sue relazioni e i single sono in attesa. Sicuri e ben vestiti si emozionano a iosa.

Il Sagittario lavora con buona lena e organizza faccende e scartoffie. Si adegua al tempo, manda un curriculum e riparte.

Il Capricorno si manifesta divertito e crea opere d’arte. Capisce il tempo trascorso: corregge e fra poco fa festa.

L’Acquario nel calore domestico sprofonda anima e corpo. È il tempo delle associazioni e dei progetti da spartire con tutti.

I Pesci incontrano due amici e ricevono squilli e messaggi. Scrivono a tutti e ottengono prestigio in carriera.

