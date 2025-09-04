Il buongiorno ai lettori lo porge il piccolo Manuel, un nuovo raggio di luce arrivato mercoledì mattina, alle 10, Una nuova vita accolta dal mondo, un piccolo miracolo che profuma di amore e di futuro: 3,8 kg di pura gioia che hanno riempito di emozione i cuori di mamma Giada, papà Dario e della bellissima sorellina Alba, che con occhi pieni di meraviglia gli ha già riservato il suo primo “ti voglio bene”. “Piccolo Manuel accanto a te c’è già una sorella speciale, pronta a proteggerti e a insegnarti il mondo con la dolcezza dei bambini. Il 3 settembre è un giorno che resterà inciso nel cuore dei tuoi genitori, che ti hanno atteso con trepidazione; nei cuori dei tuoi nonni, che già ti immaginano correre tra le loro braccia; nei cuori dei compagnetti di scuola di Alba, delle maestre e di tutti i genitori, che ti accolgono con affetto come un nuovo piccolo compagno di avventure. Che la tua vita sia un viaggio meraviglioso, ricco di scoperte, abbracci, risate e sogni da inseguire. Che tu possa crescere circondato dall’amore infinito della tua famiglia e dalla bellezza delle cose semplici. Da parte delle maestre, dei genitori e di tutti i compagnetti di scuola di Alba, un augurio immenso: che ogni tuo giorno sia una carezza, che ogni tuo passo sia un sorriso, che ogni tuo sogno trovi sempre la sua strada”.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – Luna in Acquario, e cresce, e…

L’Ariete diventa il socio di una comitiva che rallegra l’ambiente. Le relazioni e il gioco di squadra esaltano il giorno che viene.

Il Toro è determinato e lavora con grazia. Difende la salute e il corpo e programma le ore in agenda.

I Gemelli conoscono gente che viene da luoghi diversi. Esami cultura e il viaggio facilitano il sogno del cuore.

Il Granchio riceve un regalo e gestisce con cura il suo nido. La famiglia è la parte più santa e le emozioni rafforzano il fare.

Il Leone guarda il suo partner e confida un’idea al suo socio. Relazioni e incontri importanti e notizie degne di nota.

La Vergine lavora sodo per cogliere il frutto del giorno. Sicura e fiera di sé cambia i colori, la veste e scatta la foto..

La Bilancia canta con tutti e si prende istanti di gioia. Credere nei propri mezzi agevola la scelta prevista.

Lo Scorpione pulisce le stanze e riceve ospiti in casa. Resta in quiete e attende che l’universo porti conferme.

Il Sagittario scrive un pensiero e una lettera è stata spedita. Incontri e mille progetti, ma uno solo è quello sensato.

Il Capricorno vuole due soldi e guadagna e si nutre di voglie. Chi appare fiero e deciso armonizza le forze del cielo.

L’Acquario si prende gli applausi e ascolta la voce interiore. Si è maghi quando passa la Luna e lontano si scioglie lo schema.

I Pesci ascoltano gli altri e rimangono chiusi in sé stessi. Scrutano i contorni e i colori e attendon la sera per prendere ori.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/