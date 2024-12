Il buongiorno ai lettori de la Provincia lo porge Francesco Lancia, il musicofilo che sorride, come ama definirsi questo «giovane adulto dal carattere solare, ma delle volte molto molto rude». Un mondo di auguri: dai genitori Antonella e Corrado, dalla sorella Ana, dal cognato Fabrizio, dalla nipotina Noemi, dagli zii Massimo e Massimiliana, Alessandro e Roberta, dai cugini Irene, Federico, Giulia, Elena, Mario e Alessio, dagli amici di famiglia Luisa, Massimo, Ambra, Stefania, Silvana e Maurizio, Maria Ida, Egisto, Claudia e Marco e, dulcis in fundo, da tutto il Nomadi Fans Club "Le strade- Angelo Romano", dalla dottoressa Grande e dal suo migliore amico "Nicolino". «Hai un nome bellissimo e talvolta sei una persona meravigliosa, ti auguriamo tanta serenità e salute».

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – Il cielo d’autunno parla il linguaggio della Bilancia, e…

L’Ariete si abbraccia con l’altro e le coppie saltano il guado. I rapporti brillano e i contratti si leggano meglio.

Il Toro si adegua al servizio e sorride per stile e buon gusto. Lavora con metodo e vince il suo pane del giorno.

I Gemelli sono toccati dal genio e la fortuna li prende per mano. Gioia e calore, e chi piange studi le stelle natali.

Il Granchio nelle radici trova risposte. La casa è il centro di tutto e la famiglia sostiene il cammino.

Il Leone riceve due squilli e incontra gente essenziale. Ascolta e impara e scambia messaggi e parole.

La Vergine apre la cassa e ci mette due soldi e un mantello. Sicura e più bella assorbe materia.

La Bilancia brilla di Sole e di Luna e riceve l’applauso dal cielo. Risolve la storia di ieri e comincia un cammino più nuovo.

Lo Scorpione osserva le azioni e aspetta per escludere il vacuo. La meraviglia risponde al richiamo del silenzio.

Il Sagittario mette “mi piace” ed è il segno più social del giorno. Condivide l’agire e il pensare e con molti associa il suo fare.

Il Capricorno vince il suo premio e si prende il pezzo migliore. Si sforza per apparire reale e concretizza idee e affare.

L’Acquario si sposta lontano e corre oltre il suo schema. Impara lezioni importanti e ascolta linguaggi stranieri.

I Pesci scendono a valle e cominciano un nuovo percorso. Cambiano e lasciano il vecchio e prendono doni dagli altri.

