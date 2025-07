Il buongiorno ai lettori lo porge Carlo Sisti che oggi festeggia il suo compleanno. Tantissimi auguri dalla moglie Sonia, dai figli Valentina e Lorenzo, dai famigliari, dagli amici e da tutta la nostra redazione.

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – Lo zodiaco intero fa l’applauso al re. Il Leone ospita il Sole, e…

L’Ariete è felice e superbo e con grinta affronta le ore. Vittoria passione e conquiste e chi è triste si legga le stelle.

Il Toro apre la casa e la luce illumina i fondi. Il passato organizza le idee e la famiglia è pronta all’ascesa.

I Gemelli ricevono posta e fissano incontri importanti. I fratelli e gli amici più cari ritornano fra squilli e parole.

Il Granchio si prende due lire e compra le vesti del Re. Sicuro come un campione aumenta gli sfarzi e i tesori.

Il Leone rigonfia il suo petto e ruggisce attirando attenzione. Protagonista del giorno che viene e ascolta la vocina interiore.

La Vergine rallenta il suo fare per riprendere fiato e poi agire. Osserva e scruta le ombre e scioglie i lacci nascosti.

La Bilancia in gruppo è felice e collabora al progetto con gli altri. Idee e amici diversi, e azioni che coinvolgono tutti.

Lo Scorpione ha la Luna su in alto che esorta la conquista del premio. Concreto affronta le ore e coglie l’obiettivo prefisso.

Il Sagittario si sposta e volteggia e lontano osserva i tramonti. Espande il raggio d’azione e viaggia col corpo e col cuore.

Il Capricorno rinnova l’intenzione e l’agire porta un regalo. Si stacca da scene ormai viste e risorge scrivendo il copione.

L’Acquario si specchia con l’ego e comprende che l’altro è importante. Il riflesso del nostro pensare si relaziona col nostro campare.

I Pesci aiutano tutti e puliscono cassetti e meandri. Metodo attenzione e silenzio premiano i lavori ed il corpo.

