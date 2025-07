Il buongiorno ai lettori lo porge Biagia Laura che oggi festeggia il suo compleanno. «Tantissimi auguri in questo giorno speciale da tutta la tua famiglia. Ti vogliamo tanto bene».

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – Il segno del Leone domina il cielo, e…

L’Ariete rivede il suo ego e gioisce rallegrando anche gli altri. I figli prendono premi e gli artisti creano vittorie.

Il Toro balla con la storia e la sua casa è una festa di luci. La radice beve dell’acqua e la pianta alza il suo fusto.

I Gemelli scrivono un libro e ricevono messaggi e due righe per posta. Alzano il livello mentale e abbracciano fratelli e amici cari.

Il Granchio conta i denari e si prende guadagni inattesi. Ricco di sicurezza migliora l’espressione manifesta.

Il Leone apre la mente ed impara a percepire l’azione. Ascolta la voce di dentro e appare come il capo del tempo.

La Vergine si quieta un istante e osserva i nodi del karma. Fra poco arriva la un segnale e comincia il tempo del genio.

La Bilancia coordina il suo fare con mille persone dintorno. Condivide idee e progetti e gli amici risolvono dubbi.

Lo Scorpione si esalta su tutti e decide come l’unto dal cielo. Manifesta concrete passioni e raggiunge vette di pietra.

Il Sagittario sale sul trono e da lassù osserva un mondo piccino. Viaggia e scopre il pianete e comprende culture e saperi.

Il Capricorno cancella l’antico e percorre il sentiero diverso. Nuova linfa vitale e il distacco porta gioie e regali.

L’Acquario incontra l’amore e in due si alza il livello. Le società leggono fogli e i rapporti chiedono occhi.

I Pesci sacrificano l’ego e controllano il bene di tutti. Il lavoro offre occasioni e il corpo esige una carezza esteriore.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/