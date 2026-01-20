Il buongiorno ai lettori lo porge Fabiano Petrucci che oggi compie 40 anni. Tantissimi auguri dalla moglie Federica, dai figli Cristian e Diego, dai suoceri, dalla mamma, da Mauro, dal fratello, dai cognati, dai nipoti e dagli amici.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – L’ Acquario domina le stelle, e…

L’Ariete si associa alla comitiva che rallegra l’ambiente. Le relazioni e il gioco di squadra esaltano il giorno che viene.

Il Toro è determinato e lavora con grazia. Difende la salute e il corpo e programma le ore in agenda.

I Gemelli conoscono gente che viene da luoghi diversi. Esami cultura e il viaggio facilitano il sogno del cuore.

Il Granchio riceve un regalo e gestisce con cura il suo nido. La famiglia è la parte più santa e le emozioni rafforzano il fare.

Il Leone guarda il suo partner e confida un’idea al suo socio. Relazioni e incontri importanti e notizie degne di nota.

La Vergine lavora sodo per cogliere il frutto del giorno. Sicura e fiera di sé cambia i colori, la veste e scatta la foto.

La Bilancia canta con tutti e si prende istanti di gioia. Credere nei propri mezzi agevola la scelta prevista.

Lo Scorpione pulisce le stanze e riceve ospiti in casa. Resta in quiete e attende che l’universo porti conferme.

Il Sagittario scrive un pensiero e una lettera è stata spedita. Incontri e mille progetti, ma uno solo è quello sensato.

Il Capricorno vuole due soldi e guadagna e si nutre di voglie. Chi appare fiero e deciso armonizza le forze del cielo.

L’Acquario si prende gli applausi e ascolta la voce interiore. Si è maghi quando passa la Luna e lontano si scioglie lo schema.

I Pesci ascoltano gli altri e rimangono chiusi in sé stessi. Scrutano i contorni e i colori e attendon due giorni per prendere ori.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/