Il buongiorno ai lettori lo porge Simona, che oggi festeggia il suo compleanno. “Buon compleanno mia grandissima sorella Simona. Solo io conosco la tua forza e la tua grande bellezza, fatta di sorrisi e di ciambelloni quando mi vedi triste... siamo orfane oramai... ma siamo sorelle e il bene che ti voglio oggi te lo voglio pubblicare. Mamma non ci abbandona mai e sappi che sono pazza, è vero, ma sono tua sorella... e non ti lascerò mai... auguri tesoro mio... l'amore incondizionato che Lei ci ha dato è qui in queste banali parole. Buon compleanno, mamma lassù ci farà brindare. E forza Napoli sempre”.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna è ricca di luce e brilla in Pesci, e…

L’Ariete si quieta un momento e osserva le cose già fatte. Si guarda dietro e di lato e si prepara a scoprire una storia.

Il Toro si diverte con gli altri e collabora al programma di tutti. Vince chi condivide l’azione e abbraccia l’amico fidato.

I Gemelli concretizzano l’affare e decidono come fossero il capo. Realisti e in cerca di gloria alzano la testa e dicono: e sia!

Il Granchio si allontano dal certo e ricerca nozioni lontane. Dall’estero giungono voci e l’amore è a portata di mano.

Il Leone cambia la pagina e riscrive una storia diversa. Lascia e si stacca dal dubbio e apre la porta di casa.

La Vergine si abbraccia col partner e i single hanno pretese. Contratti e relazioni, e chi si muove agevola il fato.

La Bilancia si mette al servizio di se e del bene del gruppo. È sicura e modella la forma e guadagna due chicchi di grano.

Lo Scorpione appare convinto e prosegue nel viaggio imprevisto. Si prende l’inizio e la fine e si appassiona di sé e dei suoi parti.

Il Sagittario riceve la gente e la famiglia scrive due righe. Osserva il mondo che scorre e si appresta a donare se stesso.

Il Capricorno incontra qualcuno e riceve lettere e squilli. Con associazioni e nuovi ideali condivide progetti e ambizioni.

L’Acquario prende il banco e vuole comprare di tutto. Esige il meglio da se e la carriera apre il sipario.

I Pesci sono baciati dalla luce e risolvono gli enigmi di ieri. Percettivi e convincenti si prendono la scena e gli sguardi.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/