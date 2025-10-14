Il buongiorno ai lettori lo porge Antonella Giuliani che festeggia il suo compleanno. Tanti auguri dai famigliari e dagli amici.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna cala fra le stelle orgogliose del Leone, e…

L’Ariete è felice e vincente e con passione risolve le storie. Conquista amori e tesori e si accorge di essere forte.

Il Toro riceve la gente e la famiglia ha un racconto migliore. La casa apre le imposte e rinnova pareti e finestre.

I Gemelli hanno qualcosa da dire e un tizio spedisce un messaggio. Incontri che fanno piacere e comprensioni che fanno cambiare.

Il Granchio si prende i dobloni e i tesori aumentano in fretta. Un bottino giunge e chi è sicuro di se lo prende.

Il Leone comanda la flotta e il desiderio diventa l’impresa. Si cambia il lento pensare e si comincia a correre forte.

La Vergine si assenta dal gruppo e da sola si mette a pensare. Agire e fare per gli altri premia e risolve gli arcani.

La Bilancia condivide le idee e con molti collabora e agisce. In mezzo alla folla si erge e con gli amici risolve e convince.

Lo Scorpione si esalta in carriera e appare vincente e sicuro. Concreto nel cogliere il frutto si prende la scena e l’applauso.

Il Sagittario se ne va in un mondo lontano da quello di ieri. Espande il credo e le voglie e vede paesaggi migliori.

Il Capricorno lascia un pacco che pesava e portava sconforto. Leggero si stacca dal vecchio e conquista due soldi di gloria.

L’Acquario incontra il suo tipo e l’amore esige una firma. Un giudice legge le trame e un single attende la sposa.

I Pesci severi e decisi organizzano le imprese importanti. Programmano lavoro e faccende e curano il corpo e la mente.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/