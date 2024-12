Il buongiorno ai lettori lo porge Christian Manzo, che oggi compie gli anni. Tanti auguri dai famigliari e dagli amici.

La famiglia Lavarone porge un sentito ringraziamento a tutto il personale dell’ospedale S. Paolo per le cure amorevoli verso Antonietta Petito, ricoverata presso la sala rianimazione del nosocomio, soprattutto per la dedizione dimostrata da parte di tutto lo staff manageriale e per l’assistenza da parte di medici, infermieri ed operatori sanitari, che hanno accolto Antonietta con amore. Un grazie particolare va al primario, dott. Fernando Ricci, al dott. Andrea Sbroscia, al dott. Remo Corinti e al dott. Cristiano Inesi.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna galleggia fra le onde dei Pesci, e…

L’Ariete si ferma un pochino e da solo osserva i fatti di ieri. Attende la meraviglia e dona un sorriso a qualcuno.

Il Toro incontra la gente e condivide le ore con gli altri. Spalma il suo fare con tutti e col gruppo arriva per primo.

I Gemelli sono decisi e agiscono per cogliere l’oro. Determinati e concreti alzano il volto e affrontano il mondo.

Il Granchio sogna stelle lontane e viaggia con nuvole e treni. Comprende lezioni straniere ed espande i concetti di ieri.

Il Leone lascia la presa e si stacca dal legame pesante. Rinnova e partorisce un talento e assorbe energia dagli altri.

La Vergine ha la Luna di fonte e riparte con nuovi rapporti. Amori e soci son vispi e i single fanno una festa.

La Bilancia si mette al servizio degli altri e coglie un premio per se da divider con tutti. Il lavoro e il corpo incorniciano il giorno.

Lo Scorpione si gode la vita e crea iniziative e passioni. Esibisce ego e vittoria e se non corre studi le proprie stelle.

Il Sagittario apre le porte di casa, rivede il passato per coglier la spinta. La famiglia alza il livello e l’anima vuole dell’acqua.

Il Capricorno incontra qualcuno. Scrive e d’istinto comprende l’enigma, e l’appuntamento si fissi sul serio.

L’Acquario assorbe energie e si nutre di ori e bevande. Il piglio è sicuro e l’armadio si adorna di nuove esperienze.

I Pesci alzano il dito e si mettono al centro del set. Protagonisti della giornata danno retta alla vocina interiore.

